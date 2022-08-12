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Хавбек Кривбасса: Все ребята добросовестно работали даже в выходные

Премьер-лига
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Криворожцы вернулись к тренировкам после трех выходных

Хавбек Кривбасса: Все ребята добросовестно работали даже в выходные

Фото: ФК Кривбасс

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Полузащитник "Кривбасса" Денис Шевченко рассказал о возвращении команды к тренировкам после трех выходных, которые тренерский штаб предоставил красно-белым по завершению третьего закарпатского сбора.

– Три дня на отдых это нормально или все же мало?

– Считаю, что нормально. Необходимо продолжать набирать форму, понимаем, что скоро начало чемпионата, к которому мы должны подойти в боевой готовности и показывать результат на поле.

– Если пофантазировать. Допустим, в Закарпатье вам встроили чипы, чтобы следить за тем, где вы находитесь, что едите и пьете. Что мы там увидим за эти выходные?

– Ничего такого вы там не увидите. Ведь выходные – это не повод расслабляться и отдыхать. Каждый из нас продолжал поддерживать форму. Кто занимался в зале, кто физической работой. Все добросовестно работали даже по выходным.

– По глазам вижу, что очень скучал по партнерам по команде. За кем больше?

– Очень скучал по Дмитрию Хомченовскому, его шуткам (улыбается).

– Теперь баланс будет исправлен?

– Конечно, шутки возвращаются. Команда в хорошем настроении продолжает готовиться к старту сезона. Спасибо нашим ВСУ за то, что мы можем заниматься любимым делом.

– Обычно на сборах не шутят, но здесь можно совмещать, да?

– Да, нужно тренироваться только с положительным настроением, – рассказал футболист.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
ФК Кривбасс

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