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Безуглый: Календарь УПЛ насыщен. Не могу сказать, что будут легкие матчи
Чемпионат Украины стартует 23 августа
Фото: Металлист 1925
Защитник "Металлиста 1925" Никита Безуглый рассказал о победе над "Александрией" (2:1) в спарринге и наборе формы перед началом сезона.
– Никита, что можешь сказать по игре, как она складывалась для команды? Кажется, что во втором тайме "Металлист 1925 года" добавил?
– Во-первых, очень сложная игра, потому что первый тайм у нас не очень получился, но после перерыва сделали коррективы и смогли переломить ход игры. Это нам помогло оттеснить соперника на их половину поля и играть в свой футбол.
– Можно ли считать, что этот матч был своеобразной репетицией первого тура, где играть против "Шахтера"? Как тебе вообще календарь?
– Пожалуй, "Шахтер", все же, немного сильнее "Александрии", при всем уважении к ним. Но они тоже очень хорошая команда и у нас получился очень хороший спарринг с ними, спасибо им за это. У нас еще будут теоретические занятия, где мы разберем все ошибки и будем готовиться к первой игре чемпионата. Что касается календаря, да, он очень насыщен, но сейчас я не могу сказать, что будут легкие матчи и легкие соперники, все команды какие-то непредсказуемые.
– Как оцениваешь свою форму, близки ли кондиции к оптимальным?
– Еще есть время. Поэтому мы хотим, чтобы оптимальные кондиции у нас были 23 августа. Поэтому 100% будем 23 августа в оптимальных кондициях.
– Ты стал игроком "Металлиста 1925" еще зимой, но из-за войны так и не смог сыграть еще за команду в официальных матчах. Как оцениваешь свое взаимодействие с партнерами, понимание того, что требует тренерский штаб?
– Это уже, как второй сбор у нас. Мы лучше понимаем, что от нас требует тренерский штаб. Пытаемся это делать. Все покажет чемпионат, как у нас это будет получаться, - сказав Безуглый.
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