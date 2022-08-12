Безуглый: Календарь УПЛ насыщен. Не могу сказать, что будут легкие матчи

Защитник "Металлиста 1925" Никита Безуглый рассказал о победе над "Александрией" (2:1) в спарринге и наборе формы перед началом сезона.

– Никита, что можешь сказать по игре, как она складывалась для команды? Кажется, что во втором тайме "Металлист 1925 года" добавил?

– Во-первых, очень сложная игра, потому что первый тайм у нас не очень получился, но после перерыва сделали коррективы и смогли переломить ход игры. Это нам помогло оттеснить соперника на их половину поля и играть в свой футбол.

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– Можно ли считать, что этот матч был своеобразной репетицией первого тура, где играть против "Шахтера"? Как тебе вообще календарь?

– Пожалуй, "Шахтер", все же, немного сильнее "Александрии", при всем уважении к ним. Но они тоже очень хорошая команда и у нас получился очень хороший спарринг с ними, спасибо им за это. У нас еще будут теоретические занятия, где мы разберем все ошибки и будем готовиться к первой игре чемпионата. Что касается календаря, да, он очень насыщен, но сейчас я не могу сказать, что будут легкие матчи и легкие соперники, все команды какие-то непредсказуемые.

– Как оцениваешь свою форму, близки ли кондиции к оптимальным?

– Еще есть время. Поэтому мы хотим, чтобы оптимальные кондиции у нас были 23 августа. Поэтому 100% будем 23 августа в оптимальных кондициях.

– Ты стал игроком "Металлиста 1925" еще зимой, но из-за войны так и не смог сыграть еще за команду в официальных матчах. Как оцениваешь свое взаимодействие с партнерами, понимание того, что требует тренерский штаб?

– Это уже, как второй сбор у нас. Мы лучше понимаем, что от нас требует тренерский штаб. Пытаемся это делать. Все покажет чемпионат, как у нас это будет получаться, - сказав Безуглый.