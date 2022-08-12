Источники: Днепр-1 может усилиться еще двумя легионерами

"Днепр-1" продолжает вести активную трансферную кампанию. Как сообщает ресурс FCDNIPRO.COM, днепровский клуб близок к подписанию правого защитника Эмилиано Пуриты.

В прошлом сезоне аргентинец провел в греческом "Волосе". На его счету 21 матч, в котором он отметился двумя результативными передачами. Отмечается, что футболист уже внесен в заявку команды.

Кроме того, команда Александра Кучера может усилиться левым защитником Габриэлем Сантанной. Об этом говорится в телеграм-канале "Дніпрянин". Также 21-летний игрок может сыграть и в центре защиты.

Последним клубом бразильского защитника был FC "Gulf Heroes" (ОАЭ), за который Габриэль успел сыграть 17 игр и отличиться тремя ассистами.

Напомним, ранее "Днепр-1" подписал легионеров Доминго Бланко, Макса Валефа и Уэсли Патрика Браги.