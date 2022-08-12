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Металлист получил первый транш от Днепра-1 за переход Кучера

Премьер-лига
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Общая сумма компенсации составляет 1 млн долларов

Металлист получил первый транш от Днепра-1 за переход Кучера

Фото: СК Днепр-1

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Вице-президент "Металлиста" Евгений Красников подтвердил получение первого транша от "Днепра-1" за переход главного тренера Александра Кучера. Эту информацию предоставил официальный сайт харьковчан.

Финансовые детали не называются. Но по предварительным данным, днепряне должны заплатить 1 миллион долларов Металіст отримав від Дніпра-1 перший транш за перехід Кучера. Данная сумма была прописана в контракте Кучера с "Металлистом".

Ожидается, что в ближайшее время сам Красников покинет харьковскую команду и получит должность в "Днепр-1". В СМИ была информация, что он станет спортивным директором.

Напомним, что дебютную официальную игру Кучер проведет 18 августа в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы против кипрского "АЭК".

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В статье: Александр Кучер Евгений Красников СК Днепр-1 Металлист (Харьков)
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Источник:
ФК Металлист

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