Металлист получил первый транш от Днепра-1 за переход Кучера

Вице-президент "Металлиста" Евгений Красников подтвердил получение первого транша от "Днепра-1" за переход главного тренера Александра Кучера. Эту информацию предоставил официальный сайт харьковчан.

Финансовые детали не называются. Но по предварительным данным, днепряне должны заплатить 1 миллион долларов Металіст отримав від Дніпра-1 перший транш за перехід Кучера. Данная сумма была прописана в контракте Кучера с "Металлистом".

Ожидается, что в ближайшее время сам Красников покинет харьковскую команду и получит должность в "Днепр-1". В СМИ была информация, что он станет спортивным директором.

Напомним, что дебютную официальную игру Кучер проведет 18 августа в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы против кипрского "АЭК".