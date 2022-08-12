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Официально: Евгений Красников больше не вице-президент Металлиста

Премьер-лига
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(1 голосов)

Как и ожидалось

Официально: Евгений Красников больше не вице-президент Металлиста

скриншот youtube

Новина українською

Евгений Красников сообщил, что сложил с себя полномочия вице-президента харьковского "Металлиста". Функционер станет спортивным директором "Днепра-1".

"Уважаемые болельщики и друзья!

Прошло 17 лет с того момента, как я стал спортивным директором ФК "Металлист". С первого дня своей работы я ощутил вашу невероятную поддержку, о которой даже невозможно мечтать.

Ваше отношение вдохновляло меня на большие свершения. Вы являлись главным стимулом. 24 часа в сутки я думал только о "Металлисте". Я работал днями, месяцами, годами и никогда не уставал, а наоборот получал невероятное удовольствие и всегда благодарил Бога, что он дал мне шанс работать в родном городе и родном клубе.

Хочу поблагодарить всех, с кем работал. Александра Владиленовича Ярославского, Мирона Богдановича Маркевича, весь тренерский и административный штаб и, конечно, всех работников клуба.

Жизнь диктует свои условия и сегодня я принял предложение СК "Днепр-1". Мне непросто далось это решение, но взвесив все за и против, посоветовавшись с президентом клуба, я понял, что это единственный шанс сохранить ФК "Металлист".

С сегодняшнего дня я являюсь спортивным директором СК "Днепр-1".

"Металлисту" хочу пожелать больших успехов и громких побед. Этот клуб навсегда останется в моем сердце.

С большим уважением, Евгений Красников", - говорится в обращении функционера.

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В статье: Евгений Красников СК Днепр-1 Металлист (Харьков)
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Источник:
ФК Металлист

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Комментарии (5)
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xo66it (Оболонский Рейх)
12.08.2022 в 14:34
Що з лицем, харі? Інерції розгону з другої ліги ще на сезон вистачить, а далі кранік грошей перекриють сто відсотків, особливо якщо (не дай бог, звісно) й наступного літа буде неможливо грати в Харкові
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0
0
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Olegyurchak (Хмельницький )
12.08.2022 в 13:36
Это не тот, который создаёт. Это тот, которому поживиться на халяву. Чмошник галимый.
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+2
-2
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witcher_r (Киев)
12.08.2022 в 13:23
Невелика рокіровочка,два роки пройде і знову з Кучером повернуться в Металіст
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+2
-1
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sorokop (днепр )
12.08.2022 в 13:18
Как вы думаете почему он ушел с Металлиста?
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0
0
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Olegyurchak (Хмельницький )
12.08.2022 в 13:37
Там надо почти с нуля созидать, свое вкладывать а не жрать на халяву.
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+1
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