Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Евгений Красников больше не вице-президент Металлиста
Как и ожидалось
скриншот youtube
Евгений Красников сообщил, что сложил с себя полномочия вице-президента харьковского "Металлиста". Функционер станет спортивным директором "Днепра-1".
"Уважаемые болельщики и друзья!
Прошло 17 лет с того момента, как я стал спортивным директором ФК "Металлист". С первого дня своей работы я ощутил вашу невероятную поддержку, о которой даже невозможно мечтать.
Ваше отношение вдохновляло меня на большие свершения. Вы являлись главным стимулом. 24 часа в сутки я думал только о "Металлисте". Я работал днями, месяцами, годами и никогда не уставал, а наоборот получал невероятное удовольствие и всегда благодарил Бога, что он дал мне шанс работать в родном городе и родном клубе.
Хочу поблагодарить всех, с кем работал. Александра Владиленовича Ярославского, Мирона Богдановича Маркевича, весь тренерский и административный штаб и, конечно, всех работников клуба.
Жизнь диктует свои условия и сегодня я принял предложение СК "Днепр-1". Мне непросто далось это решение, но взвесив все за и против, посоветовавшись с президентом клуба, я понял, что это единственный шанс сохранить ФК "Металлист".
С сегодняшнего дня я являюсь спортивным директором СК "Днепр-1".
"Металлисту" хочу пожелать больших успехов и громких побед. Этот клуб навсегда останется в моем сердце.
С большим уважением, Евгений Красников", - говорится в обращении функционера.
Популярное сейчас
- Уже двенадцать стран закончили сезон УЕФА с более низким рейтингом, чем у дисквалифицированной россии
- Видео назначенного Екатериной Монзуль пенальти в матче Лиги конференций. У одной из команд были претензии
- Времени на саморазвитие нет - нужно помогать россии разрушать мир. Беларусь стала самой худшей страной евросезона
- Динамо объявило заявку на ответный матч со Штурмом
- Основатель Pink Floyd призвал Байдена заставить Зеленского капитулировать
- Красотка дня. Сногсшибательная модель, с которой проводит отпуск Карим Бензема. ФОТО