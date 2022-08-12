Официально: Евгений Красников больше не вице-президент Металлиста

Евгений Красников сообщил, что сложил с себя полномочия вице-президента харьковского "Металлиста". Функционер станет спортивным директором "Днепра-1".

"Уважаемые болельщики и друзья!

Прошло 17 лет с того момента, как я стал спортивным директором ФК "Металлист". С первого дня своей работы я ощутил вашу невероятную поддержку, о которой даже невозможно мечтать.

Ваше отношение вдохновляло меня на большие свершения. Вы являлись главным стимулом. 24 часа в сутки я думал только о "Металлисте". Я работал днями, месяцами, годами и никогда не уставал, а наоборот получал невероятное удовольствие и всегда благодарил Бога, что он дал мне шанс работать в родном городе и родном клубе.

Хочу поблагодарить всех, с кем работал. Александра Владиленовича Ярославского, Мирона Богдановича Маркевича, весь тренерский и административный штаб и, конечно, всех работников клуба.

Жизнь диктует свои условия и сегодня я принял предложение СК "Днепр-1". Мне непросто далось это решение, но взвесив все за и против, посоветовавшись с президентом клуба, я понял, что это единственный шанс сохранить ФК "Металлист".

С сегодняшнего дня я являюсь спортивным директором СК "Днепр-1".

"Металлисту" хочу пожелать больших успехов и громких побед. Этот клуб навсегда останется в моем сердце.

С большим уважением, Евгений Красников", - говорится в обращении функционера.