Виталий Вернидуб: Надеюсь, что Кривбасс преподнесет сюрприз в этом сезоне

Защитник "Кривбасса" Виталий Вернидуб поделился планами криворожского клуба на предстоящий сезон.

— Руководство уже поставило задачи на сезон?

— Обсуждали это с генеральным директором и тренером внутри коллектива. Не хотелось бы сейчас громких заявлений, но у нас есть свои задачи и цели, которые мы поставили на чемпионат и будем спокойно к ним идти. Команда новая и надеюсь, что у нас все впереди.

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— "Кривбасс" способен преподнести сюрприз в стартующем сезоне УПЛ?

— Надеюсь очень сильно на это. У нас много очень хороших и квалифицированных футболистов. Есть игроки, которые прошли школу УПЛ. Верю, что футболисты покажут в этом году свой максимум и нам удастся удивить.

— Тренеры и футболисты "Кривбасса" уже подумывают о еврокубках на следующий сезон?

— Так далеко мы еще не заглядывали. Нам нужно сначала укрепиться в турнирной таблице, а по мере наших успехов будем уже от этого отталкиваться. Надеюсь, что нам это удастся. Почему нет?

Нужно ставить максимальные цели и тянуться к ним. Тем более, команда достаточно опытная и есть много хороших футболистов, — сказал Вернидуб.