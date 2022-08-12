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Виталий Вернидуб: Надеюсь, что Кривбасс преподнесет сюрприз в этом сезоне
Защитник рассказал о целях команды
Фото: ФК Кривбасс
Защитник "Кривбасса" Виталий Вернидуб поделился планами криворожского клуба на предстоящий сезон.
— Руководство уже поставило задачи на сезон?
— Обсуждали это с генеральным директором и тренером внутри коллектива. Не хотелось бы сейчас громких заявлений, но у нас есть свои задачи и цели, которые мы поставили на чемпионат и будем спокойно к ним идти. Команда новая и надеюсь, что у нас все впереди.
— "Кривбасс" способен преподнести сюрприз в стартующем сезоне УПЛ?
— Надеюсь очень сильно на это. У нас много очень хороших и квалифицированных футболистов. Есть игроки, которые прошли школу УПЛ. Верю, что футболисты покажут в этом году свой максимум и нам удастся удивить.
— Тренеры и футболисты "Кривбасса" уже подумывают о еврокубках на следующий сезон?
— Так далеко мы еще не заглядывали. Нам нужно сначала укрепиться в турнирной таблице, а по мере наших успехов будем уже от этого отталкиваться. Надеюсь, что нам это удастся. Почему нет?
Нужно ставить максимальные цели и тянуться к ним. Тем более, команда достаточно опытная и есть много хороших футболистов, — сказал Вернидуб.
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