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СМИ: 4 клуба УПЛ против создания единого телепула - им угрожают штрафом
А также исключением из соревнований
Фото - Анатолій Спиця
Украинский журналист Игорь Бурбас назвал клубы, которые выступили против создания единого телепула УПЛ. Главным претендентом на реализацию этой идеи является телекомпания Setanta Sports. Первым, кто выступил против этого решения, было киевское "Динамо". Позже к позиции киевлян присоединились еще три клуба.
"К "Динамо" присоединились "Заря", "Днепр-1" и ФК "Рух". Все они выступают против предложения Setanta Sports.
Все остальные, а это значит абсолютное большинство, проголосовали "ЗА". Поэтому по факту единый телепул создают. А раскольникам угрожают санкциями – сначала финансовыми штрафами, впоследствии снятиями очков, и так до исключения из соревнований", – написал Бурбас в своем Telegram-канале.
Ранее Украинская Премьер-Лига прояснила детали касательно предложения от Setanta относительно показа матчей чемпионата.
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