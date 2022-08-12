"Если устав нарушается, зачем тогда УПЛ?". Президент Вереса - о противоречиях вокруг трансляции УПЛ

Президент "Вереса" Иван Надеин в очередной раз высказался о едином телепуле, а также о позиции команд, которые выступили против предложения Setanta Sports.

"Предложение Setanta Sports ‒ единственное, которое было принято УПЛ и менеджментом клубов, вынесено на обсуждение, а клубы его поддержали. В большинстве, 12 клубов.

Те, кто против, толком не мотивируют почему. Вот в чем вся проблема. Никто не может объяснить нормально, почему они против. Вот в чем беда. Задавал этот вопрос всем, и никто из этих клубов аргументировано не сказал. Международный независимый транслятор, нет никаких политических предубеждений, дал цену. Значит, сегодня пока такая цена украинского футбола. Но сейчас, если мы не создадим продукт, то она и на следующий год будет такая же. Если мы создадим продукт, то она вырастет на следующий сезон, и в будущем году мы можем достичь показателя хотя бы той же Польши. Это позволяет развиваться тамошним клубам.

А если мы опять говорим о популизме, то зритель рискует не увидеть футбол. То есть, мы в гонке за какими-то непонятными требованиями, которые толком никто не сформулировал. Кто-то говорит о бесплатных трансляциях. Но кто это будет делать? Нет у нас национального телевидения, нет того, кто заплатит за продакшн этих трансляций. Не может быть бесплатным футбол, так же, как не может быть бесплатной футбольная трансляция.

Предложение за подписку от Setanta Sports в 35 гривен – это цена чашки кофе. Поэтому быть против – это популизм и попытка показать, что эти клубы могут влиять на большинство других клубов, но это не так. Все клубы сегодня объединены, решение есть, контракт будет подписан, и мы идем в единый пул. Кто не хочет? Пусть тот не ест.

Как с ними быть? Исключительно по закону, по уставу, который сегодня принят в УПЛ, который тоже принят этими клубами. Мы приняли единый устав для всех и мы должны действовать исключительно по нему. Кто не хочет ‒ будет получать санкции. Будем подавать на КДК, штрафы. Если Setanta Sports будет выставлять нам штрафы, то мы будем переставлять их на эти клубы. Если они дальше не будут пропускать, то они вообще могут быть исключены из соревнований. Сегодня эти клубы, если не пойдут на позицию большинства, нарушат устав УПЛ. Зачем тогда УПЛ, если его решения не принимаются?

Получится ли достичь компромисса? Единый телепул уже принят. Осталось подписать контракт", - заявил Надеин.