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Директор УПЛ: Информация о том, что Setanta вышла из игры не соответствует действительности

Премьер-лига
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(1 голосов)

Как всегда, ничего не понятно

Директор УПЛ: Информация о том, что Setanta вышла из игры не соответствует действительности

Фото: dynamo.kiev.ua

UA-Футбол
Новина українською

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий опроверг информацию о том, что Setanta аннулировала предложение о показе матчей украинского первенства.

Читайте такжеИсточник: Предложение Сетанты по трансляции УПЛ аннулируется

"Хочу попросить всех доверять только официальным источникам! Сейчас согласовываются технические условия контракта! Информацию о том, что Сетанта вышла из игры не соответствует действительности", - заявил Дикий.

Ранее сообщалось, что против предложения Setanta выступают четыре клуба - "Динамо", "Заря", "Рух" и "Днепр-1".

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В статье: УПЛ Евгений Дикий
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Источник:
Бомбардир

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Комментарии (1)
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sasha_lv (Львів)
12.08.2022 в 18:29
Бурбас-лошара....
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