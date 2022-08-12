Директор УПЛ: Информация о том, что Setanta вышла из игры не соответствует действительности

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий опроверг информацию о том, что Setanta аннулировала предложение о показе матчей украинского первенства.

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"Хочу попросить всех доверять только официальным источникам! Сейчас согласовываются технические условия контракта! Информацию о том, что Сетанта вышла из игры не соответствует действительности", - заявил Дикий.

Ранее сообщалось, что против предложения Setanta выступают четыре клуба - "Динамо", "Заря", "Рух" и "Днепр-1".