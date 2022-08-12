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СМИ: Папа Гуйе вернулся в Днепр-1

Премьер-лига
(1 голосов)

Правда, неизвестно в каком статусе

СМИ: Папа Гуйе вернулся в Днепр-1

Фото: СК Днепр-1

UA-Футбол
Новина українською

Легендарный для украинского футбола Папа Гуйе возвращается.

По данным сайта FC Dnipro, 38-летний сенегалец воссоединился с "Днепром-1". Правда источник не уверен в новом статусе Гуйе, возможно он войдет в тренерский штаб Александра Кучера.

Большую часть карьеры в Украине Гуйе играл в "Металлисте", однако также выступал в составе "Днепра-1" (14 игр), "Днепра", "Волыни" и "Карпат". Также провел шесть игр за сборную Сенегала.

Читайте такжеОфициально: 37-летний Папа Гуйе завершил карьеру игрока

До последнего времени Гуйе занимал должность спортивного директора в "Металлисте".

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В статье: Папа Гуйе СК Днепр-1
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Источник:
FC Dnipro

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