СМИ: Папа Гуйе вернулся в Днепр-1

Легендарный для украинского футбола Папа Гуйе возвращается.

По данным сайта FC Dnipro, 38-летний сенегалец воссоединился с "Днепром-1". Правда источник не уверен в новом статусе Гуйе, возможно он войдет в тренерский штаб Александра Кучера.

Большую часть карьеры в Украине Гуйе играл в "Металлисте", однако также выступал в составе "Днепра-1" (14 игр), "Днепра", "Волыни" и "Карпат". Также провел шесть игр за сборную Сенегала.

До последнего времени Гуйе занимал должность спортивного директора в "Металлисте".