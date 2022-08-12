Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Два матча, один день и один соперник. Шахтер объявил дату последних спаррингов в Словении
После - возвращение на родину
Фото: ФК Шахтер Донецк
Донецкий "Шахтер" назвал дату двух заключительных спаррингов на сборах в Словении.
В ближайший понедельник, 15-го августа, "горняки" дважды сыграют против одного клуба - "Аль-Фатеха" из Саудовской Аравии. Первая встреча начнется в 12:00, вторая - в 19:00.
⚽ «Шахтар» проведе два спаринги з «Аль-Фатехом» на зборі у Словенії.— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 12, 2022
Матчі відбудуться в понеділок, 15 серпня, о 12:00 та 19:00. Ігри буде показано в прямій трансляції на клубному YouTube-каналі (https://t.co/E6vh89FAPV) й телеканалі Xsport.#Shakhtar #ШахтарАльФатех pic.twitter.com/kAB5vaXJ0r
На этом клуб закончит программу зарубежных сборов. Вероятно, после двух игр против "Аль-Фатеха" коллектив Йовичевича отправится в Украину.
Напомним, что старт нового сезона УПЛ назначен на 23-е августа. В первом туре "горняки"
Популярное сейчас
- Две группы и 16 команд. Список участников и календарь матчей Первой лиги
- Источник: Предложение Сетанты по трансляции УПЛ аннулируется
- Козловский манипулирует разговорами о телеправах. Этим он загоняет наш футбол в совок
- Первая летняя победа Шахтёра, М1925 и Заря не выиграли только по матчу. Все спарринги клубов УПЛ этим летом
- Красотка дня. Роскошная девушка Цитаишвили, которая помогает ему преодолевать трудности. ФОТО
- Красотка дня. Сногсшибательная модель, с которой проводит отпуск Карим Бензема. ФОТО