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Два матча, один день и один соперник. Шахтер объявил дату последних спаррингов в Словении

Премьер-лига
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После - возвращение на родину

Два матча, один день и один соперник. Шахтер объявил дату последних спаррингов в Словении

Фото: ФК Шахтер Донецк

UA-Футбол
Новина українською

Донецкий "Шахтер" назвал дату двух заключительных спаррингов на сборах в Словении.

В ближайший понедельник, 15-го августа, "горняки" дважды сыграют против одного клуба - "Аль-Фатеха" из Саудовской Аравии. Первая встреча начнется в 12:00, вторая - в 19:00.

На этом клуб закончит программу зарубежных сборов. Вероятно, после двух игр против "Аль-Фатеха" коллектив Йовичевича отправится в Украину.

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Напомним, что старт нового сезона УПЛ назначен на 23-е августа. В первом туре "горняки" встретятся с "Металлистом 1925".

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В статье: Шахтер (Донецк)
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