Два матча, один день и один соперник. Шахтер объявил дату последних спаррингов в Словении

Донецкий "Шахтер" назвал дату двух заключительных спаррингов на сборах в Словении.

В ближайший понедельник, 15-го августа, "горняки" дважды сыграют против одного клуба - "Аль-Фатеха" из Саудовской Аравии. Первая встреча начнется в 12:00, вторая - в 19:00.

⚽ «Шахтар» проведе два спаринги з «Аль-Фатехом» на зборі у Словенії.



Матчі відбудуться в понеділок, 15 серпня, о 12:00 та 19:00. Ігри буде показано в прямій трансляції на клубному YouTube-каналі (https://t.co/E6vh89FAPV) й телеканалі Xsport.#Shakhtar #ШахтарАльФатех pic.twitter.com/kAB5vaXJ0r — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 12, 2022

На этом клуб закончит программу зарубежных сборов. Вероятно, после двух игр против "Аль-Фатеха" коллектив Йовичевича отправится в Украину.