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Военные и власть согласовали протокол безопасности проведения чемпионата Украины

Премьер-лига
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Будет непросто, но трудности закаляют

Военные и власть согласовали протокол безопасности проведения чемпионата Украины

Фото: УАФ

UA-Футбол
Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о подготовке к предстоящему старту украинского чемпионата.

"Сегодня принял участие в двух очень важных встречах по подготовке старта чемпионата Украины сезона 2022/23. В Доме футбола была возможность пообщаться с участниками Конференции ПФЛ под руководством президента организации Александра Каденко.

А позже под председательством исполнительного директора УПЛ Евгения Дикого и вместе с представителями клубов Премьер-лиги обсудили предстоящий старт чемпионата УПЛ. И для УАФ, и для руководства Премьер-лиги и ПФЛ главным вопросом подготовки к старту соревнований есть безопасность всех ее участников.

В этот же день мы получили согласованный военными, правоохранительными органами, Минмолодежиспорта и местными властями протокол безопасности проведения чемпионата, который станет первым в истории турниром в условиях полномасштабной войны. Со своей стороны, УАФ готова поддержать в это непростое время клубы на матчах УПЛ, ПФЛ, женских команд и U19 и взять на себя финансирование арбитража, а также применение на поединках УПЛ технологии VAR. Футбольное сообщество ежедневно вносит свой вклад в общую победу всей Украины.

И уже совсем скоро к этим усилиям прибавится возобновление футбольной жизни страны, что будет воодушевлять и воинов и всех болельщиков нашего государства. Восстановление соревнований – сигнал всему миру, что украинский дух не сломать! Наш народ един и силен как никогда! Слава героям! Слава ВСУ! Слава Украине!", - написав Павелко в социальных сетях.

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В статье: Андрей Павелко УПЛ
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Источник:
Андрей Павелко

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