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Верес продлил контракт с одним из своих лидеров
Он прошел с командой путь из Первой лиги
Офіційний сайт Вереса/Автор невідомий
"Верес" объявил о продолжении сотрудничества с вингером Виталием Дахновским. Информация была опубликована на официальном сайте ровенского клуба.
Новый контракт между сторонами заключен на три года – до лета 2025-го.
Отметим, что Дахновский выступает за “Верес” уже на протяжении двух сезонов. Всего на его счету четыре гола и 11 ассистов в 48 матчах, в том числе 15 поединков он провел за ровенчан в УПЛ.
Добавим, что аналитический портал Transfermarkt оценивает 23-летнего игрока в 300 тысяч евро. По этому показателю он расположился на шестой позиции среди всех футболистов "Вереса".
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