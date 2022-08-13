Верес продлил контракт с одним из своих лидеров

"Верес" объявил о продолжении сотрудничества с вингером Виталием Дахновским. Информация была опубликована на официальном сайте ровенского клуба.

Новый контракт между сторонами заключен на три года – до лета 2025-го.

Отметим, что Дахновский выступает за “Верес” уже на протяжении двух сезонов. Всего на его счету четыре гола и 11 ассистов в 48 матчах, в том числе 15 поединков он провел за ровенчан в УПЛ.

Добавим, что аналитический портал Transfermarkt оценивает 23-летнего игрока в 300 тысяч евро. По этому показателю он расположился на шестой позиции среди всех футболистов "Вереса".