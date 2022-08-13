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Премьер-лига

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Надеин – о трансляции матчей УПЛ: Футбол не может быть бесплатным. Потому что бесплатного ничего не существует

Премьер-лига
(2 голосов)

Считает, что 30 гривен можно и заплатить

Надеин – о трансляции матчей УПЛ: Футбол не может быть бесплатным. Потому что бесплатного ничего не существует

Фото: НК Верес

Новина українською

Президент "Вереса" Иван Надеин прокомментировал трансляцию матчей УПЛ в следующем сезоне:

“12 клубов поддержали идею единого телевизионного пула. Мы считаем, что это большинство. Абсолютное большинство. Украинская Премьер-лига уходит в единый пул. Это консолидированное решение выступающих за конструктив. Тех, что за развитие футбола и за то, чтобы капитализация футбольного товара нашего постоянно росла.

Setanta Sports – это международная компания. Все желали международного и независимого транслятора. Все о нем говорили – и вот он появился. Да, возможно, не та цена, которую хотели бы большинство клубов. Конечно, до полномасштабной войны ожидания были совсем другие. Но сейчас имеем такую ​​ситуацию. И 16,2 млн долларов, которые Setanta дает за три года на украинский футбол, плюс бонусные опции: бесплатные трансляции, бесплатный показ матчей в YouTube на следующий день – это дополнительные возможности для клубов. А в следующий год – будет почти вдвое больше, третий – еще больше, чем предыдущий. И это верный сигнал.

Футбол не может быть бесплатным. Потому что бесплатного ничего не существует. Нет у нас уже национального транслятора, это не может брать на свои плечи государство – поэтому все должно обеспечивать рынок. И качество трансляций должно быть высоким.

Сейчас некоторые спекулируют на том, что война - люди не имеют возможности платить. 30 гривен будет стоить подписка на матчи исключительно УПЛ. Это стоимость чашки кофе и стоимость украинского футбола сегодня. К сожалению. Большая стоимость того популизма, к которому прибегают, к сожалению, и ведущие украинские клубы”, - сказал Надеин.

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В статье: Верес (Ровно) УПЛ Иван Надеин
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
13.08.2022 в 13:14
народ на футбол не ходит -придумали хоть как то вытягивать с народа бабки --а может сократим слуг футбола а их бабки пустить на трансляции матчев
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