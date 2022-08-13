Директор Александрии: Юридически у нас телепул создан

Директор "Александрии" Дмитрий Китаев прокомментировал перепетии вокруг телепула УПЛ:

“ – Пока рано что-то комментировать, так как официальное заявление УПЛ будет в понедельник. По факту, мы создали телепул большинством голосов, а дальше уже все по протоколу. То есть юридически у нас телепул создан.

12 клубов из 16 хотят создать телепул. Сейчас такое время, что можно наконец к этому прийти. Большинство этого хочет.

– “Александрию” устраивает предложение Setanta Sports?

– Это предложение даже не про деньги. Это предложение для того, чтобы футбол хоть кто-то смог увидеть. Условно, если не будет телепула – трансляций вообще не будет. Трансляции лягут на плечи клубов.

Кто-то захочет транслировать один клуб, а кто-то не захочет транслировать вообще никого. Футбол останется просто для двух команд и обслуживающего персонала. Сама суть футбола вообще пропадет. А так футбол будет для людей. Все смогут увидеть его по телевизору.

То, что футбол будет бесплатным для людей, – пожалуйста. Если хотите – заплатите и смотрите онлайн, а если нет возможности платить – смотрите в записи, матчи будут показываться в свободном доступе на YouTube через 24 часа. Поэтому я не понимаю, в чем тут проблема.

– Как клубы, которые сопротивляются созданию телепула, мотивируют свои действия?

– Мне сложно их комментировать. Кто захочет – тот найдет возможности, кто не захочет – тот найдет причины”, - сказал Китаев.