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Директор Александрии: Юридически у нас телепул создан
12 из 16 клубов – за
Фото: ФК Александрия
Директор "Александрии" Дмитрий Китаев прокомментировал перепетии вокруг телепула УПЛ:
“ – Пока рано что-то комментировать, так как официальное заявление УПЛ будет в понедельник. По факту, мы создали телепул большинством голосов, а дальше уже все по протоколу. То есть юридически у нас телепул создан.
12 клубов из 16 хотят создать телепул. Сейчас такое время, что можно наконец к этому прийти. Большинство этого хочет.
– “Александрию” устраивает предложение Setanta Sports?
– Это предложение даже не про деньги. Это предложение для того, чтобы футбол хоть кто-то смог увидеть. Условно, если не будет телепула – трансляций вообще не будет. Трансляции лягут на плечи клубов.
Кто-то захочет транслировать один клуб, а кто-то не захочет транслировать вообще никого. Футбол останется просто для двух команд и обслуживающего персонала. Сама суть футбола вообще пропадет. А так футбол будет для людей. Все смогут увидеть его по телевизору.
То, что футбол будет бесплатным для людей, – пожалуйста. Если хотите – заплатите и смотрите онлайн, а если нет возможности платить – смотрите в записи, матчи будут показываться в свободном доступе на YouTube через 24 часа. Поэтому я не понимаю, в чем тут проблема.
– Как клубы, которые сопротивляются созданию телепула, мотивируют свои действия?
– Мне сложно их комментировать. Кто захочет – тот найдет возможности, кто не захочет – тот найдет причины”, - сказал Китаев.
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