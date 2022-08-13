Президент Вереса: 17 августа ждем комиссию, чтобы приняла стадион в Ровно

Президент "Вереса" Иван Надеин прокомментировал, как ведется строительство стадиона "Авангард" в Ровно:

“Сейчас – финальная стадия. Мы 17-го числа, по-моему, ожидаем комиссию, чтобы нам приняли стадион. Мы очень много сделали. Как раз выложу видео в Инстаграм. У нас газон радует, закончены уже сиденья, вижу лавку запасных, освещение начинают монтировать. Процесс идет, и мы первого октября хотим встретиться с ФК “Рух” в рамках чемпионата уже на своем стадионе", - сказал Надеин.