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Президент Вереса: 17 августа ждем комиссию, чтобы приняла стадион в Ровно
Совсем скоро и матчи можно будет проводить
Фото: НК Верес
Президент "Вереса" Иван Надеин прокомментировал, как ведется строительство стадиона "Авангард" в Ровно:
“Сейчас – финальная стадия. Мы 17-го числа, по-моему, ожидаем комиссию, чтобы нам приняли стадион. Мы очень много сделали. Как раз выложу видео в Инстаграм. У нас газон радует, закончены уже сиденья, вижу лавку запасных, освещение начинают монтировать. Процесс идет, и мы первого октября хотим встретиться с ФК “Рух” в рамках чемпионата уже на своем стадионе", - сказал Надеин.
Напомним, что в позапрошлом сезоне Первой лиги "Верес" проводил матчи на стадионе в Млынове (Ровенская область), а в прошлом сезоне УПЛ - на арене "Авангард" в Луцке.
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