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Президент Вереса: 17 августа ждем комиссию, чтобы приняла стадион в Ровно

Премьер-лига
(1 голосов)

Совсем скоро и матчи можно будет проводить

Президент Вереса: 17 августа ждем комиссию, чтобы приняла стадион в Ровно

Фото: НК Верес

Новина українською

Президент "Вереса" Иван Надеин прокомментировал, как ведется строительство стадиона "Авангард" в Ровно:

“Сейчас – финальная стадия. Мы 17-го числа, по-моему, ожидаем комиссию, чтобы нам приняли стадион. Мы очень много сделали. Как раз выложу видео в Инстаграм. У нас газон радует, закончены уже сиденья, вижу лавку запасных, освещение начинают монтировать. Процесс идет, и мы первого октября хотим встретиться с ФК “Рух” в рамках чемпионата уже на своем стадионе", - сказал Надеин.

Напомним, что в позапрошлом сезоне Первой лиги "Верес" проводил матчи на стадионе в Млынове (Ровенская область), а в прошлом сезоне УПЛ - на арене "Авангард" в Луцке.

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В статье: Верес (Ровно) стадион Авангард (Ривне)
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Источник:
FanDay

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Комментарии (1)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
13.08.2022 в 16:13
бомбосховище побудували, чи ще гроші від Сетанти не отримали?
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