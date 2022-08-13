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Рух - Верес: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
(1 голосов)

Встреча команд по УПЛ в преддверии старта нового сезона

Рух - Верес: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Верес / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

"Рух" и "Верес" готовятся к новому сезону в Украине, поэтому не удивительно, что соперники по УПЛ решили провести между собой контрольный матч. Поединок будет домашним для львовян, ведь пройдет на его тренировочной базе. Стартовый свисток должен прозвучать в 18:00.

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В статье: Верес (Ровно) Рух (Львов)
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