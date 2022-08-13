Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рух - Верес: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Встреча команд по УПЛ в преддверии старта нового сезона
Фото: ФК Верес / Автор неизвестен
"Рух" и "Верес" готовятся к новому сезону в Украине, поэтому не удивительно, что соперники по УПЛ решили провести между собой контрольный матч. Поединок будет домашним для львовян, ведь пройдет на его тренировочной базе. Стартовый свисток должен прозвучать в 18:00.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Суркис: У людей хотят отобрать возможность смотреть матчи по телевизору
- Игрок клуба Первой лиги приостановил свою карьеру и ушел в ВСУ
- Страсти вокруг телепула, Месси без Золотого мяча. Главные новости за 12 августа
- Стало известно, где и когда Динамо сыграет с Бенфикой в Лиге чемпионов
- Красотка дня. Роскошная девушка Цитаишвили, которая помогает ему преодолевать трудности. ФОТО
- Красотка дня. Сногсшибательная модель, с которой проводит отпуск Карим Бензема. ФОТО
Новости по теме
- 20:23 Украинские Репетиция матча УПЛ. Рух и Верес встретятся в контрольном поединке
- 11:34 Украинские Металлист прощается с легионерами, Днепр-1 подписывает легионеров. Все трансферы УПЛ: лето-2022
- 11:27 Украинские Шахтер начал побеждать, М1925 показывает самые эффективные результаты. Все спарринги клубов УПЛ этим летом
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти