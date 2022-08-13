Рух - Верес: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Рух" и "Верес" готовятся к новому сезону в Украине, поэтому не удивительно, что соперники по УПЛ решили провести между собой контрольный матч. Поединок будет домашним для львовян, ведь пройдет на его тренировочной базе. Стартовый свисток должен прозвучать в 18:00.