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Депортиво - Металлист: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
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Выезд харьковчан в Испанию

Депортиво - Металлист: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

ФК Металіст

UA-Футбол
Новина українською

Новым спарринг-партнером харьковчан станет "Депортиво", который в последние годы растерял свое былое величие и новый испанский сезон должен начать только в третьем дивизионе страны. Болельщики команды из Ла-Коруньи выступали против этого поединка, однако мнение кучки необразованных, похоже, не стала проблемой в проведении благотворительного матча.

Смотрите игру "Металлиста" против "Депортиво" прямо в этой новости ниже в плеере Youtube-канала харьковского клуба. Благотворительная встреча начнется в 21.00. Если вы не можете увидеть матч, следите за событиями в нашей текстовой трансляции здесь.

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В статье: Депортиво (Ла-Корунья) Металлист (Харьков)
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