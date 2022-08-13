Депортиво - Металлист: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Новым спарринг-партнером харьковчан станет "Депортиво", который в последние годы растерял свое былое величие и новый испанский сезон должен начать только в третьем дивизионе страны. Болельщики команды из Ла-Коруньи выступали против этого поединка, однако мнение кучки необразованных, похоже, не стала проблемой в проведении благотворительного матча.

Смотрите игру "Металлиста" против "Депортиво" прямо в этой новости ниже в плеере Youtube-канала харьковского клуба. Благотворительная встреча начнется в 21.00. Если вы не можете увидеть матч, следите за событиями в нашей текстовой трансляции здесь .