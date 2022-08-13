Ворскла победила Минай в спарринге

В субботу, тринадцатого августа, в Ужгороде состоялся товарищеский матч между "Ворсклой" и "Минаем". Игра проходила на стадионе "Авангард". Победу одержали игроки "Ворсклы" – 5:1.

Точными ударами за победителей отличились Олейник (с пенальти), Марлисон, автогол, Кравчук и Козыренко.

Напомним, что "Ворскла" продолжает подготовку к сезону на Закарпатье. Команда будет базироваться здесь, проводя официальные поединки на арене "Минай".