Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ворскла победила Минай в спарринге
Играли на ужгородском Авангарде
Фото - ФК Ворскла / автор невідомий
В субботу, тринадцатого августа, в Ужгороде состоялся товарищеский матч между "Ворсклой" и "Минаем". Игра проходила на стадионе "Авангард". Победу одержали игроки "Ворсклы" – 5:1.
Точными ударами за победителей отличились Олейник (с пенальти), Марлисон, автогол, Кравчук и Козыренко.
Напомним, что "Ворскла" продолжает подготовку к сезону на Закарпатье. Команда будет базироваться здесь, проводя официальные поединки на арене "Минай".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФК Ворскла
Популярное сейчас
- Миколенко получил вторую оценку в Эвертоне за игру с Астон Виллой
- Милитаризация VS Демилитаризация. Арсенал – Лестер. Анонс и прогноз матча 2-го тура АПЛ на 13.08.22
- Шахтер начал побеждать, М1925 показывает самые эффективные результаты. Все спарринги клубов УПЛ этим летом
- Журналист: Шахтер выиграл у Динамо борьбу за лидера Зари
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лидеров Штурма. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная девушка Цитаишвили, которая помогает ему преодолевать трудности. ФОТО
Новости по теме
- 11:34 Украинские Металлист прощается с легионерами, Днепр-1 подписывает легионеров. Все трансферы УПЛ: лето-2022
- 11:27 Украинские Шахтер начал побеждать, М1925 показывает самые эффективные результаты. Все спарринги клубов УПЛ этим летом
- 14:15 Украинские Ворскла объявила, где будет играть домашние матчи в сезоне 2022/23
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Litb@rski (Кёльн)
13.08.2022 в 21:50
Ответить
0
0