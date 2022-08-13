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Ворскла победила Минай в спарринге

Премьер-лига
(1 голосов)

Играли на ужгородском Авангарде

Ворскла победила Минай в спарринге

Фото - ФК Ворскла / автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

В субботу, тринадцатого августа, в Ужгороде состоялся товарищеский матч между "Ворсклой" и "Минаем". Игра проходила на стадионе "Авангард". Победу одержали игроки "Ворсклы" – 5:1.

Точными ударами за победителей отличились Олейник (с пенальти), Марлисон, автогол, Кравчук и Козыренко.

Напомним, что "Ворскла" продолжает подготовку к сезону на Закарпатье. Команда будет базироваться здесь, проводя официальные поединки на арене "Минай".

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В статье: Ворскла (Полтава) ФК Минай
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Источник:
ФК Ворскла

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Комментарии (1)
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Litb@rski (Кёльн)
13.08.2022 в 21:50
А составы дать слабо?????
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