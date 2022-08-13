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Праздник результативного футбола. Металлист провел контрольный матч с Депортиво, выигрывал 2:0, затем получил четыре
В таких поединках результат точно не главное
фото - ФК Металіст / автор невідомий
Участник предстоящего розыгрыша УПЛ провел товарищеский матч против испанского "Депортиво". Формально за победу в игре давали даже кубок, но ясно, что оценивать этот поединок не как контрольный – обманывать самих себя. Для "Металлиста" это неплохая репетиция перед стартом УПЛ, который состоится в скором времени. А результат сегодня – не главное.
Хотя проигрывать неприятно в любом случае. Особенно тогда, когда растеряно преимущество в два мяча. Евгений Подлепенец на старте матча дважды порадовал болельщиков "Металлиста", но дальше было звездное время испанской команды. Еще до перерыва она отыгралась, а уже после отдыха добавила еще два мяча. Это хоть и не разгром, но звонкая пощечина участнику УПЛ от команды третьего испанского дивизиона. Так и хочется поговорить о каких-то сравнениях, среднем уровне футбола здесь и там… Но лучше промолчать.
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Испания. Ла-Корунья. "Риасор"
"Депортиво" (Ла-Корунья, Испания) – "Металлист" (Украина) 4:2
Голы: Сориано 40, Киллес 45, Киллес 56 (пен.), Нарро 65 – Подлепенец 12, Подлепенец 20
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