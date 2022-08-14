Караваев: Очень тяжело выходить на матч, держа в голове все печальные новости, происходящие в Украине

Игрок киевского "Динамо" Александр Караваев прокомментировал подготовку команды к матчам плей-офф Лиги чемпионов против "Бенфики":

“ – Две ступеньки к групповому этапу Лиги чемпионов уже преодолены, осталась последняя. Что известно о “Бенфике” на данный момент?

– Наш будущий соперник очень хорошо усилился, сменился тренер, очень техничная и сильная команда. Начали потихоньку их разбирать, смотреть, как они играли матчи на предыдущей стадии. Будем тщательно готовиться, поскольку понимаем, что это последний шаг, очень важный. Мы проделали огромную работу, и сейчас должны быть еще лучше подготовленными к предстоящим играм.

– Чем именно отличается нынешняя “Бенфика” от прошлогодней, учитывая смену тренерского штаба и пополнение команды?

– Так трудно сказать, поскольку мы полностью не смотрели матчи, которые у них были. Первое впечатление – техничная команда, есть свой рисунок игры. Чуть-чуть отличается от прошлого сезона, поскольку у них другая игровая схема, поэтому будем готовиться по-другому, чем год назад.

– Сейчас все в команде очень сосредоточены и настроены. Не связано ли это с давлением, что этих матчей ждут не только болельщики “Динамо”, но и вся Украина, герои, защищающие родную землю?

– Конечно, мы это понимаем, и все видят, какая у нас сейчас ситуация. Очень тяжело выходить на матч, держа в голове все печальные новости, происходящие в Украине. При этом есть много хороших известий, но вообще слово “война” - это уже очень страшно, и практически невозможно выходить на поле и выбрасывать из головы мысли о происходящих на родине событиях. Но, в то же время, мы понимаем, что ребята защищают родную землю и позволяют нам играть и представлять свою страну на международной арене, и для нас это большая привилегия. Поэтому мы должны выкладываться более чем на сто процентов, ведь нашим защитникам на родине гораздо труднее.

– При этом многие поляки поддерживают “Динамо”, планируют забить под завязку стадион в Лодзи на матче с “Бенфикой”…

– Это очень хорошо, еще раз большое спасибо польскому народу, что они всячески помогают как нам, спортсменам, так и людям, которые вынужденно покинули свои дома в Украине и стали переселенцами. Все видят, что на первом плане всегда мир, дружба и человечность. Когда мы приезжаем в другие страны, всегда это видим и чувствуем эту поддержку.

– Наверное, самая большая мечта – сыграть матч Лиги чемпионов в мирном Киеве?

– Конечно, это самая главная мечта, чтобы здесь, находясь за границей, однажды утром мы проснулись и увидели в новостях, что мы выиграли войну и в нашей стране наступил мир. Чтобы мы начали отстраивать все, восстанавливать и радоваться тому, что у нас есть. И когда на видео наших военных на передовой видишь их боевой настрой, их улыбки, то и у самого появляется вера, что все будет хорошо. Низкий им поклон.

– Раньше футболисты настраивались на матчи, включая музыку, сейчас, наверное, просматривая подобные видео?

– В принципе, каждый сам по себе настраивается на матчи. Да, сейчас музыки нет, поскольку нет радостного настроения. Радуемся мы только тогда, когда забиваем голы, но при этом понимаем, что мы делаем это для своей страны, наших защитников. Это, пожалуй, единственный положительный момент. А так, в общем-то, места для радости нет, потому что в нашей стране продолжается война. Хочется, чтобы это скорей закончилось и наступил мир.

– Сейчас у “Динамо” плотный график, много переездов. После ответного матча со «Штурмом» был один выходной. Хватило ли его, чтобы отдохнуть?

– Повторюсь, мы ценим то, что у нас есть. Насыщенный график, мало выходных – мы все привыкли так играть, через два дня на третий. Поэтому это для нас привычный режим, ничего нового, ведь мы знаем, как правильно восстанавливаться, готовиться к тренировкам и играм. Если мы хотим играть на высоком уровне, то должны выдерживать.

– Два матча с “Бенфикой” будут сверхважными для “Динамо” и всего украинского народа. Что скажешь тем соотечественникам, которые сейчас находятся в Польше, Европе, чтобы они пришли на стадион и поддержали команду?

– Мы и так видим, что они приходят на стадион, и видно по их глазам, что здесь они получают положительные эмоции в это непростое время. Кто еще не был на стадионе, приглашаем всех желающих прийти и поддержать нашу команду. Это для нас будет очень приятно, и мы обещаем, что сделаем все от нас зависящее, чтобы зрители получили как можно больше положительных эмоций”, - сказал Караваев.