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Рух уверенно победил Верес в спарринге

Премьер-лига
(2 голосов)

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Рух уверенно победил Верес в спарринге

Офіційний сайт Руху/Автор невідомий

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На тренировочной базе “Руха” в Винниках под Львовом подопечные Леонида Кучука вчера, 13 августа, сыграли товарищеский матч против ровенского “Вереса”.

Рухивцы в первом тайме отличились дважды. Сначала львовский коллектив воспользовался обрезкой ровенчан в центре поля, а второй гол был забит после несколькоэтапной атаки. Второй тайм был сухим на моменты, поэтому команды встретили финальный свисток со счетом 2:0 в пользу подопечных Леонида Кучука.

Товарищеский матч. "Рух" (Львов) - "Верес" (Ровно) 2:0 (2:0)

Голы: Климчук, 36, Таллес, 42

"Рух": Панькив - Лях, Билый, Слюсарь, Роман, Сапуга, Довгий, Таллес (Федорчук, 69), Соломон-Отабор (Карабин, 60), Рунич (Мысик, 69, (Чидози, 86), Климчук

"Верес": Когут - Шестаков (Гагун, 70), Мирошник, Вовченко (на просмотре), Е. Пасич, Кучеров (М. Шестаков, 77), Клец, Дахновский (Гечев, 74), Г. Пасич (В. Шарай , 70), С. Шарай (Лебеденко, 46), Гайдучик (Сергийчук, 60)

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В статье: Верес (Ровно) Рух (Львов)
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