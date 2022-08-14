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Вирт: Понимаем, что много новичков, не хватает сыгранности. Но футболистам нужно избегать элементарных ошибок

Премьер-лига
(1 голосов)

Но никто сейчас не паникует

Вирт: Понимаем, что много новичков, не хватает сыгранности. Но футболистам нужно избегать элементарных ошибок

Офіційний сайт Вереса/Автор невідомий

Новина українською

Главный тренер ровенского "Вереса" Юрий Вирт прокомментировал поражение своих подопечных в матче против львовского "Руха":

“Первую половину первого тайма отыграли неплохо. Игра была ровной. Но потом последовали детские ошибки в обороне, которые соперник реализовал. Нас очень быстро наказали за простые ошибки. Недоволен этим отрезком игры. Было много потерь. Мы в простых ситуациях теряли мяч и подвергались контратакам. Мы подарили сопернику эти два гола.

В перерыве мы побеседовали. В общем, второй тайм отыграли лучше в защите. Хотелось бы больше креатива и больше голевых моментов впереди. Хотелось бы, чтобы выходящие на замену футболисты добавляли свежести, агрессии. Но с этим есть проблемы. Могу выделить Александра Лебеденко – он действительно освежил игру. К другим – есть вопросы.

Будем разбирать подробно эту игру. Потому что так в обороне играть нельзя. Потому что нас сразу же за это наказывают. Поэтому есть над чем подумать.

Никто не паникует. Понимаем, что много новичков, не хватает сыгранности. Но футболистам нужно задуматься о том, чтобы избегать таких элементарных ошибок.

Мы часто теряем концентрацию – отсюда и ошибки”, - сказал Вирт.

Напомним, что "Верес" стартует в новом сезоне УПЛ выездным поединком против "Черноморца".

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В статье: Юрий Вирт Верес (Ровно)
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