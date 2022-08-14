Источник рассказал об условиях, которые предлагает Setanta клубам УПЛ

Переговоры между Setanta Sports и клубами УПЛ продолжаются. По информации "ТаТоТаке", канал на время военного положения готов выкладывать трансляции всех матчей чемпионата Украины на своем Youtube-канале через 15 минут после финального свистка.

Что касается других условий, то два матча тура Setanta готова открыто показывать на своем Youtube-канале, еще часть - на медиасервисах типа MEGOGO, SWEET.TV и других.

В случае продажи пакета прав на УПЛ за границу, клубы получат дополнительные финансовые бонусы, если коммерческая цена окажется выше гарантийной.

Клубы УПЛ получат доступ к обзорам матчей через шесть часов после окончания матча.

Также Setanta Sports не будет блокировать чемпионат Украины на своей платформе, потому посмотреть игры смогут в любой стране, где она работает. По информации "ТаТоТаке", речь идет о 50 млн. пользователей.

Также журналисты сообщили, что клубы УПЛ уже трижды большинством голосов проголосовали за создание единого телепула, чего достаточно для его создания .

Окончательное решение УПЛ должно объявить в понедельник, 15 августа.