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Источник рассказал об условиях, которые предлагает Setanta клубам УПЛ

Премьер-лига
(2 голосов)

Окончательное решение должно быть объявлено 15 августа

Источник рассказал об условиях, которые предлагает Setanta клубам УПЛ

Villarreal CF

UA-Футбол
Новина українською

Переговоры между Setanta Sports и клубами УПЛ продолжаются. По информации "ТаТоТаке", канал на время военного положения готов выкладывать трансляции всех матчей чемпионата Украины на своем Youtube-канале через 15 минут после финального свистка.

Что касается других условий, то два матча тура Setanta готова открыто показывать на своем Youtube-канале, еще часть - на медиасервисах типа MEGOGO, SWEET.TV и других.

В случае продажи пакета прав на УПЛ за границу, клубы получат дополнительные финансовые бонусы, если коммерческая цена окажется выше гарантийной.

Клубы УПЛ получат доступ к обзорам матчей через шесть часов после окончания матча.

Также Setanta Sports не будет блокировать чемпионат Украины на своей платформе, потому посмотреть игры смогут в любой стране, где она работает. По информации "ТаТоТаке", речь идет о 50 млн. пользователей.

Также журналисты сообщили, что клубы УПЛ уже трижды большинством голосов проголосовали за создание единого телепула, чего достаточно для его создания.

Окончательное решение УПЛ должно объявить в понедельник, 15 августа.

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В статье: Телеканал Setanta Sports телепул
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Комментарии (2)
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fokstrot2009 (Харьков)
14.08.2022 в 18:54
Якісь умови? Вже давно матчі наших клубів доводиться дивитися на зарубіжних медіа. Ганьба!!! Дайте подивитися футбол безкоштовно, зараз у такий час.
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0
-3
funnikuler (Sumy)
14.08.2022 в 19:13
Безкоштовний сир тільки в мишоловці, досить, час вилізати з совка, футбол - це такий самий продукт, як і продукти в магазині, вам також в магазині, посилаючись на "такий час" продукти безкоштовно дають?
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+2
0

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