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В Заре на просмотре – экс-голкипер молодежной сборной Украины
Последний сезон Роман Пидкивка провел без клуба, до этого – играл за Черноморец
Фото: FootBoom / Автор - Денис Руденко
Голкипер Роман Пидкивка находится на просмотре в луганской "Заре". Более того, сегодня вратарь сыграл в стартовом составе клуба против польского "Рашина".
Примечательно, что последний сезон воспитанник львовских "Карпат" провел без клуба, в статусе свободного агента. До этого Пидкивка в течение года играл за одесский "Черноморец". Еще раньше – провел полгода в киевском "Арсенале".
Но самым важным клубом в карьере Пидкивки были львовские "Карпаты". Вратарь отыграл за клуб около 60 матчей, более того, именно в период игры за "Карпаты" его вызвали в юношеские и молодежные сборные Украины.
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