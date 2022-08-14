  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. В Заре на просмотре – экс-голкипер молодежной сборной Украины
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Заре на просмотре – экс-голкипер молодежной сборной Украины

Премьер-лига
(1 голосов)

Последний сезон Роман Пидкивка провел без клуба, до этого – играл за Черноморец

В Заре на просмотре – экс-голкипер молодежной сборной Украины

Фото: FootBoom / Автор - Денис Руденко

UA-Футбол
Новина українською

Голкипер Роман Пидкивка находится на просмотре в луганской "Заре". Более того, сегодня вратарь сыграл в стартовом составе клуба против польского "Рашина".

Примечательно, что последний сезон воспитанник львовских "Карпат" провел без клуба, в статусе свободного агента. До этого Пидкивка в течение года играл за одесский "Черноморец". Еще раньше – провел полгода в киевском "Арсенале".

Но самым важным клубом в карьере Пидкивки были львовские "Карпаты". Вратарь отыграл за клуб около 60 матчей, более того, именно в период игры за "Карпаты" его вызвали в юношеские и молодежные сборные Украины.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Роман Пидкивка
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде