В Заре на просмотре – экс-голкипер молодежной сборной Украины

Голкипер Роман Пидкивка находится на просмотре в луганской "Заре". Более того, сегодня вратарь сыграл в стартовом составе клуба против польского "Рашина".

Примечательно, что последний сезон воспитанник львовских "Карпат" провел без клуба, в статусе свободного агента. До этого Пидкивка в течение года играл за одесский "Черноморец". Еще раньше – провел полгода в киевском "Арсенале".

Но самым важным клубом в карьере Пидкивки были львовские "Карпаты". Вратарь отыграл за клуб около 60 матчей, более того, именно в период игры за "Карпаты" его вызвали в юношеские и молодежные сборные Украины.