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Заключительные спарринги. Сегодня Шахтер проведет два матча
"Горняки" встретятся с представителем Саудовской Аравии
Фото: ФК Шахтер Донецк
Подготовка "Шахтера" к новому сезону входит в финальную фазу. Сегодня, 15 августа, донецкий клуб проведет заключительные матчи на сборе в Словении. Команда Игора Йовичевича дважды померяется силами с представителем Саудовской Аравии "Аль-Фатехом"
"Горняки" сыграют двумя разными составами в 12:00 и 19:00 по киевскому времени. Встречи пройдут в рамках благотворительного Shakhtar Global Tour for Peace.
Поединки можно будет посмотреть в прямой трансляции на клубной платформе YouTube и телеканале Xsport. На UA-Футбол будет доступна текстовая и аудио трансляции игры.
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