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Заключительные спарринги. Сегодня Шахтер проведет два матча

Премьер-лига
(2 голосов)

"Горняки" встретятся с представителем Саудовской Аравии

Заключительные спарринги. Сегодня Шахтер проведет два матча

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Подготовка "Шахтера" к новому сезону входит в финальную фазу. Сегодня, 15 августа, донецкий клуб проведет заключительные матчи на сборе в Словении. Команда Игора Йовичевича дважды померяется силами с представителем Саудовской Аравии "Аль-Фатехом"

"Горняки" сыграют двумя разными составами в 12:00 и 19:00 по киевскому времени. Встречи пройдут в рамках благотворительного Shakhtar Global Tour for Peace.

Поединки можно будет посмотреть в прямой трансляции на клубной платформе YouTube и телеканале Xsport. На UA-Футбол будет доступна текстовая и аудио трансляции игры.

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В статье: Шахтер (Донецк) Аль-Фатех (Эль-Мубарраз)
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