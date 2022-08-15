Заключительные спарринги. Сегодня Шахтер проведет два матча

Подготовка "Шахтера" к новому сезону входит в финальную фазу. Сегодня, 15 августа, донецкий клуб проведет заключительные матчи на сборе в Словении. Команда Игора Йовичевича дважды померяется силами с представителем Саудовской Аравии "Аль-Фатехом"

"Горняки" сыграют двумя разными составами в 12:00 и 19:00 по киевскому времени. Встречи пройдут в рамках благотворительного Shakhtar Global Tour for Peace.

Поединки можно будет посмотреть в прямой трансляции на клубной платформе YouTube и телеканале Xsport. На UA-Футбол будет доступна текстовая и аудио трансляции игры.