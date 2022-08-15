Молодой хавбек вернулся в Металлист после аренды в испанском клубе

Аренда полузащитника "Металлиста" Евгения Рязанцева в дубле испанской "Понферрадины" закончилась, сообщает FootBoom.

20-летний хавбек вернулся в харьковский клуб, где успел принять участие в спарринге с "Депортиво" (2:4). Он провел на поле вторые 45 минут. Напомним, его контракт с "желто-синими" действует до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает Рязанцева в 25 000 евро.