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Молодой хавбек вернулся в Металлист после аренды в испанском клубе

Премьер-лига
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Евгений Рязанцев уже сыграл в спарринге харьковчан

Молодой хавбек вернулся в Металлист после аренды в испанском клубе

Фото: Footboom

Новина українською

Аренда полузащитника "Металлиста" Евгения Рязанцева в дубле испанской "Понферрадины" закончилась, сообщает FootBoom.

20-летний хавбек вернулся в харьковский клуб, где успел принять участие в спарринге с "Депортиво" (2:4). Он провел на поле вторые 45 минут. Напомним, его контракт с "желто-синими" действует до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает Рязанцева в 25 000 евро.

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В статье: Металлист (Харьков)
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Источник:
Footboom

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