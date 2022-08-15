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Там, где и Металлист. Днепр-1 назвал место проведения домашних матчей УПЛ

Премьер-лига
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Днепряне начнут сезон игрой против "Александрии"

Там, где и Металлист. Днепр-1 назвал место проведения домашних матчей УПЛ

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

"Днепр-1" определился с местом проведения домашних матчей в новом сезоне УПЛ 2022/23. Подопечные Александра Кучера будут принимать соперников на стадионе "Авангард" в Ужгороде, сообщает пресс-служба днепрян.

Кроме "Днепра-1" в административном центре Закарпатской области планирует выступать "Металлист". Отметим, что на этой арене свои домашние матчи проводит "Минай".

Новый сезон в украинском чемпионате стартует 23 августа. В 1-м туре "Днепр-1" будет принимать "Александрию". Напомним, летом днепровскую команду возглавил Александр Кучер, который в прошлом сезоне работал во главе "Металлиста". Также в стан днепрян из харьковского клуба перешел функционер Евгений Красников.

Кроме того, 18 августа "Днепр-1" сыграет первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с кипрским "АЭКом".

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В статье: Стадион Авангард (Ужгород) СК Днепр-1
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