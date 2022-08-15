Йовичевич назвал состав Шахтера на первый контрольный матч дня

Сегодня,15 августа, "Шахтер" проведет товарищеский матч с представителем Саудовской Аравии "Аль-Фатехом". Начало встречи - в 12:00. Главный тренер команды Игор Йовичевич определился с составом на поединок:

"Шахтер": Пятов, Фарина, Чоботенко, Кривцов, Вакула, Сикан, Джурасек, Бондарь, Очеретько, Корниенко, Кащук.

Запасные: Шевченко, Крыськив, Траоре.

Поединки можно будет посмотреть в прямой трансляции на клубной платформе YouTube и телеканале Xsport. На UA-Футбол будет доступна текстовая трансляция игры.

Напомним, что в 19:00 "Шахтер" проведет еще один спарринг против того же "Аль-Фатеха".