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Йовичевич назвал состав Шахтера на первый контрольный матч дня

Премьер-лига
(1 голосов)

Начало - в 12:00

Йовичевич назвал состав Шахтера на первый контрольный матч дня

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Сегодня,15 августа, "Шахтер" проведет товарищеский матч с представителем Саудовской Аравии "Аль-Фатехом". Начало встречи - в 12:00. Главный тренер команды Игор Йовичевич определился с составом на поединок:

"Шахтер": Пятов, Фарина, Чоботенко, Кривцов, Вакула, Сикан, Джурасек, Бондарь, Очеретько, Корниенко, Кащук.

Запасные: Шевченко, Крыськив, Траоре.

Поединки можно будет посмотреть в прямой трансляции на клубной платформе YouTube и телеканале Xsport. На UA-Футбол будет доступна текстовая трансляция игры.

Напомним, что в 19:00 "Шахтер" проведет еще один спарринг против того же "Аль-Фатеха".

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В статье: Шахтер (Донецк) Аль-Фатех (Эль-Мубарраз)
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
15.08.2022 в 11:20
ШД берите команды по слабее как делает Заря
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