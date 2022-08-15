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Йовичевич назвал состав Шахтера на первый контрольный матч дня
Начало - в 12:00
Фото: ФК Шахтер Донецк
Сегодня,15 августа, "Шахтер" проведет товарищеский матч с представителем Саудовской Аравии "Аль-Фатехом". Начало встречи - в 12:00. Главный тренер команды Игор Йовичевич определился с составом на поединок:
"Шахтер": Пятов, Фарина, Чоботенко, Кривцов, Вакула, Сикан, Джурасек, Бондарь, Очеретько, Корниенко, Кащук.
Запасные: Шевченко, Крыськив, Траоре.
Поединки можно будет посмотреть в прямой трансляции на клубной платформе YouTube и телеканале Xsport. На UA-Футбол будет доступна текстовая трансляция игры.
Напомним, что в 19:00 "Шахтер" проведет еще один спарринг против того же "Аль-Фатеха".
⚒ Наш склад на перший матч дня з «Аль-Фатехом» ⚽— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 15, 2022
???? Дивіться пряму трансляцію поєдинку: https://t.co/VQVGu0kxYD.
???? XSPORT#Shakhtar #ШахтарАльФатех pic.twitter.com/3znrm1vQXF
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