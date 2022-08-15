Шахтер - Аль-Фатех. Матч 1: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Подготовка "Шахтера" к новому сезону входит в финальную фазу. Сегодня, 15 августа, донецкий клуб проведет спарринг против "Аль-Фатеха" из Саудовской Аравии. По итогам минувшего сезона команда заняла восьмое место в своем национальном чемпионате.

Смотрите игру "горняков" с "Аль-Фатехом" прямо в этой новости ниже в плеере Youtube-канала донецкого клуба. Благотворительная встреча начнется в 12:00. Если вы не можете увидеть матч, следите за событиями в нашей текстовой трансляции здесь.

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Напомним, что в 19:00 "Шахтер" проведет еще один контрольный матч против того же "Аль-Фатеха".