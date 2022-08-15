Официально: УПЛ сообщила о создании единого телевизионного пула

Пресс-служба Украинской Премьер-Лиги сообщила о создании единственного телевизионного пула. За соответствующее решение проголосовало большинство участников УПЛ. Отмечается, что согласно уставу УПЛ, решение считается принятым, если за него проголосовало более половины участников.

Официальным транслятором УПЛ стала международная телекомпания Setanta Sports. Контракт рассчитан на 3 сезона, сумма контракта составляет $16,2 млн.

Матчи Чемпионата Украины по футболу в премиум качества будут доступны для зрителей на 3-х площадках:

Линейные каналы Setanta Sports (минимум 4 матча каждого тура в прямом эфире + остальное в записи) ОТТ платформа Setanta Sports (все матчи в прямом эфире) Youtube канал Setanta Sports (2 матча в прямом эфире + все матчи в записи)

В рамках дополнительных переговоров было достигнуто принятие беспрецедентных условий для содействия максимальной доступности футбола для украинских болельщиков: кроме 2-х матчей каждого тура в прямом эфире, абсолютно все матчи УПЛ будут в свободном доступе на Youtube всего через 15 минут после финального свистка.

Также важным шагом для популяризации украинского футбола станет быстрая передача клубам хайлайтов матчей через рекордные 6 часов после завершения поединка.