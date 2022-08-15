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Официально: УПЛ сообщила о создании единого телевизионного пула

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Транслятором стала Setanta

Официально: УПЛ сообщила о создании единого телевизионного пула

Фото: УПЛ

Новина українською

Пресс-служба Украинской Премьер-Лиги сообщила о создании единственного телевизионного пула. За соответствующее решение проголосовало большинство участников УПЛ. Отмечается, что согласно уставу УПЛ, решение считается принятым, если за него проголосовало более половины участников.

Официальным транслятором УПЛ стала международная телекомпания Setanta Sports. Контракт рассчитан на 3 сезона, сумма контракта составляет $16,2 млн.

Матчи Чемпионата Украины по футболу в премиум качества будут доступны для зрителей на 3-х площадках:

  1. Линейные каналы Setanta Sports (минимум 4 матча каждого тура в прямом эфире + остальное в записи)
  2. ОТТ платформа Setanta Sports (все матчи в прямом эфире)
  3. Youtube канал Setanta Sports (2 матча в прямом эфире + все матчи в записи)

В рамках дополнительных переговоров было достигнуто принятие беспрецедентных условий для содействия максимальной доступности футбола для украинских болельщиков: кроме 2-х матчей каждого тура в прямом эфире, абсолютно все матчи УПЛ будут в свободном доступе на Youtube всего через 15 минут после финального свистка.

Также важным шагом для популяризации украинского футбола станет быстрая передача клубам хайлайтов матчей через рекордные 6 часов после завершения поединка.

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В статье: Телеканал Setanta Sports телепул
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Источник:
УПЛ

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Комментарии (12)
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Dimoncho (Kharkiv)
15.08.2022 в 12:22
нарешті!!!!!!!!
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+1
0
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K-Spirit (Киев)
15.08.2022 в 12:22
Раз все так просто - объявили о создании пула и все. Почему же еще 10 лет назад не создали.
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+1
0
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Nеxt-R (Киев)
15.08.2022 в 12:20
Хоч в цьому питанню крок вперед, а не назад в 90ті.
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+1
0
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xутин пуйлo 88 (Десь там)
15.08.2022 в 12:10
Ось так треба було нагнути Суркісів ще 8 років назад. Не подобається? Чемодав-Валіза-Болата. А ще краще в камеру до Медведчука.
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+3
-2
LEVgcUqs (Чернігів)
15.08.2022 в 12:13
Тебе давно вже потрібно було відправити до пуйла.
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+1
-4
avatar
xутин пуйлo 88 (Десь там)
15.08.2022 в 12:14
Що, какаяразніца, наголосувався за своїх опзжопників? Мало? Продовжуєш підлизувати Сруркісам?
+3
-1
LEVgcUqs (Чернігів)
15.08.2022 в 12:17
Я продовжую вболівати за одну з небагатьох українських команд і гравців ДИНАМО КИЇВ і за те щоб мільйони уболівальників Динамо змогли подивитись футбол. А з опожопниками нам дійсно не по дорозі.
+1
-4
avatar
xутин пуйлo 88 (Десь там)
15.08.2022 в 12:20
А решті клубам, які не знайдуть собі трансляторів, за які гроші жити і як популізувати свій клуб в країні? Не у всіх клубів є російський бездонний мішок грошей, яким фінансуються опожопники.
+2
0
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zloyded (Киев)
15.08.2022 в 11:59
Чотири клуби не підтримало, то вони вирішили нахрапом і через коліно, все по українські аби Павелко з Ахмєтовим були задоволені - яка краса, у що все перетворюють Що за брехня і розводилово про преміум якість? Це ж за кого людей вважають? Є SD, HD і UHD (4К) то що вони за брєдятину несуть?! А хто в Україні і під час війни має можливість ту СеКтанту дивитись? Це просто пиз...ь!!!
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+2
-4
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Romerik (YNWA)
15.08.2022 в 12:03
Нічого, що за регламентом на ці 4 клуба, які влаштовують саботаж, мають накластись штрафи, бо більшість проголосувала за! І я думаю в цій ситуації ахмєтову глибоко пох*й хто буде транслювати, якщо це не його пропагандонські футболки. Ти явно вже параноїш
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+3
-2
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zloyded (Киев)
15.08.2022 в 12:05
Ти уявляєш український клуб без Динамо, Зорі, Дніпра-1...?! :) Давай - штрафуй, виганяй Довго думав штрафник диванний?!
+2
-4
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Yarik-11 ( Кропивницкий)
15.08.2022 в 12:10
Ты немножко чего то не доганяешь. Если у клуба например до принятия этого решения был действующий контракт с другим транслятором. И что теперь клубу в одностороннем порядке разрывать его и со своего кармана оплачивать отступные? По этому плевать на всякие там голосования (такие в прошлом и позапрошлом уже были). И не что это не поменяло. Думаю и в этот раз не поменяет
+2
-4

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