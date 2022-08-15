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Траоре: Очень нравится новая тактика Шахтера, также импонирует тренер

Премьер-лига
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Форвард - о подготовке команды к сезону

Траоре: Очень нравится новая тактика Шахтера, также импонирует тренер

Фото: ФК Шахтер Донецк

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Нападающий "Шахтера" Лассина Траоре поделился эмоциями после возвращения в общую группу команды.

– Я очень счастлив. Наслаждаюсь тем, что присоединился к команде и тренируюсь с ребятами.

– Как тебе сегодняшняя команда и новый тренерский штаб?

– Мне понравились тренировки, когда я вернулся. Да, тактические упражнения отличаются от предыдущих, поэтому нужно немного адаптироваться. Но в общем мне очень нравится новая тактика, также импонирует тренер. Он хороший человек.

– Как ты оцениваешь шансы команды в этом сезоне и в Лиге чемпионов?

– Команда изменилась, но, конечно, есть опытные ребята, которые находятся в коллективе дольше. Но также много молодых игроков. «Шахтер» – это большой клуб, мы должны сражаться за самые высокие цели, – сказал Траоре в интервью YouTube-канала "Шахтера".

Отметим, что Траоре попал в запас "Шахтера" на первый матч против "Аль-Фатеха".

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В статье: Шахтер (Донецк) Аль-Фатех (Эль-Мубарраз)
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