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Траоре: Очень нравится новая тактика Шахтера, также импонирует тренер
Форвард - о подготовке команды к сезону
Фото: ФК Шахтер Донецк
Нападающий "Шахтера" Лассина Траоре поделился эмоциями после возвращения в общую группу команды.
– Я очень счастлив. Наслаждаюсь тем, что присоединился к команде и тренируюсь с ребятами.
– Как тебе сегодняшняя команда и новый тренерский штаб?
– Мне понравились тренировки, когда я вернулся. Да, тактические упражнения отличаются от предыдущих, поэтому нужно немного адаптироваться. Но в общем мне очень нравится новая тактика, также импонирует тренер. Он хороший человек.
– Как ты оцениваешь шансы команды в этом сезоне и в Лиге чемпионов?
– Команда изменилась, но, конечно, есть опытные ребята, которые находятся в коллективе дольше. Но также много молодых игроков. «Шахтер» – это большой клуб, мы должны сражаться за самые высокие цели, – сказал Траоре в интервью YouTube-канала "Шахтера".
Отметим, что Траоре попал в запас "Шахтера" на первый матч против "Аль-Фатеха".
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