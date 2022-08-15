Металлист 1925 одержал уверенную победу в спарринге с Металлургом

Украинские команды активно готовятся к старту нового сезона. Сегодня, 15 августа, "Металлист 1925" провел контрольный матч против запорожского "Металлурга". Встреча проходила в селе Счастливое и завершилась победой харьковчан. Голами отличились Владислав Дмитренко и Артем Габелок.

Отметим, во время летних сборов команда Валерия Кривенцова ни разу не проиграла: победа над "Колосом" (2:1), "Штурмом" (Иванков, 1:0), "Нивой" (Бузова, 3:0), "ФСК Мариуполем" (3:0), "Рубиконом" (10:0), "Диназом" (4:2), "Александрией" (2:1) и ничья с "Черноморцем" (0:0).

Товарищеский матч

"Металлист 1925" - "Металлург" Запорожье 2:0.

Голы: Дмитренко 35, Габелок 50

"Металлист 1925": Сидоренко (к) (Мозиль 46), Жичиков (Шершень 80), Безуглый, Курило, Рудавский, Габелок, Кравченко (Ткачук 70), Бычек (Игрок на просмотре 70), Русин (Ременюк 70), Дмитренко (Дудик 70), Зубков (Игрок на просмотре 70)

Запасные: Потимков И., Коваленко М., Капинус, Коваленко И., Потимков Ю., Эмере, Пономарь

"Металлург": Байда, Полевой (Сокол 71), Басов (Страдс 65), Векляк, Воробей (Дворовый 71), Крапивный (Палюх 65), Игрок на просмотре, Шалфеев, Кича (Поддубный 56), Могильный (Белоцерковец 56), Сидоров.