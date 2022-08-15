Воробей: Сложно в этом году ждать каких-то результатов от Шахтера

Экс-игрок "Шахтера" Андрей Воробей оценил состояние донецкой команды перед стартом нового сезона УПЛ.

— Что думаешь по Мудрику, который хорошо себя проявил в спаррингах, а также о других лидерах?

— Будем откровенно говорить, у "Шахтера" сейчас молодая, сырая команда. Да, есть лидеры. Такие, как Степаненко, Пятов, Трубин. Пятов вообще опытный, он вратарским цехом руководит. Есть те же Матвиенко и Кривцов, которые уже прошли огонь, воду и медные трубы. И есть сырая, необъезженная молодежь. Да, они в чемпионате Украины играли, но это совершенно другой уровень.

Одно дело играть в "Колосе" или в "Десне", другое дело играть в "Шахтере". Сейчас идет такое притирание игроков друг к другу. Есть лидеры-старики, есть молодой Мудрик, который, я думаю, в этом году будет одним из лидеров команды. На этих футболистах должно все держаться, и они должны тянуть за собой молодежь, которая должна потихоньку расти. Сложно в этом году ждать каких-то результатов от "Шахтера". Это, возможно, команда будущего.

— Как думаешь, Зубков усилит Горняков?

— Зубков – это, конечно, опытный парень, который в национальной сборной Украины играет и за рубежом поиграл. Ожидаем и от него тоже проявления лидерских качеств.

– "Шахтер" с Йовичевичем впервые и выиграл в рамках спаррингов. Горняки победили "Аль-Адалх" (1:0) и "Домжале" (3:0). Но что ждать от команды в еврокубках?

– Если останется тот склад, который сейчас есть, то все равно ему понадобится время. Посмотрим! Этой команде нужно дать время. В этом сезоне от "Шахтера" в еврокубках не стоит ждать каких-либо результатов. Да, в чемпионате Украины нужно будет набивать шишки, играть, показывать результат. Но на евроарене, мне кажется, горнякам будет очень-очень сложно, – отметил Воробей.