Металлист 1925 договорился о переходе нападающего тернопольской Нивы

Нападающий тернопольской "Нивы" Константин Бычек продолжит карьеру в "Металлисте 1925". Пресс-служба клуба Первой лиги сообщила о договоренности с харьковской командой.

Сумма перехода 22-летнего игрока не афишируется. Бычек уже успел принять участие в контрольном матче "Металлиста 1925" против запорожского "Металлурга" (2:0).

Хавбек присоединился к "Ниве" Т лишь прошлым летом. В чемпионате Первой лиги и Кубка Украины форвард провел 20 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами.