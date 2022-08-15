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Металлист 1925 договорился о переходе нападающего тернопольской Нивы
Сумма трансфера не разглашается
Фото: Нива Т
Нападающий тернопольской "Нивы" Константин Бычек продолжит карьеру в "Металлисте 1925". Пресс-служба клуба Первой лиги сообщила о договоренности с харьковской командой.
Сумма перехода 22-летнего игрока не афишируется. Бычек уже успел принять участие в контрольном матче "Металлиста 1925" против запорожского "Металлурга" (2:0).
Хавбек присоединился к "Ниве" Т лишь прошлым летом. В чемпионате Первой лиги и Кубка Украины форвард провел 20 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами.
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