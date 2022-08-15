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Металлист 1925 договорился о переходе нападающего тернопольской Нивы

Премьер-лига
(1 голосов)

Сумма трансфера не разглашается

Металлист 1925 договорился о переходе нападающего тернопольской Нивы

Фото: Нива Т

Новина українською

Нападающий тернопольской "Нивы" Константин Бычек продолжит карьеру в "Металлисте 1925". Пресс-служба клуба Первой лиги сообщила о договоренности с харьковской командой.

Сумма перехода 22-летнего игрока не афишируется. Бычек уже успел принять участие в контрольном матче "Металлиста 1925" против запорожского "Металлурга" (2:0).

Хавбек присоединился к "Ниве" Т лишь прошлым летом. В чемпионате Первой лиги и Кубка Украины форвард провел 20 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами.

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В статье: Металлист 1925 (Харьков) Нива (Тернополь)
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