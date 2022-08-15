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Голевое возвращение Траоре. Шахтер - Аль-Фатех 5:0. Видео голов и обзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Коллектив Йовичевича продолжает набирать форму

Голевое возвращение Траоре. Шахтер - Аль-Фатех 5:0. Видео голов и обзор матча

Фото: ФК Шахтер

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В этот понедельник донецкий "Шахтер" решил провести сразу два спарринга против "Аль-Фатеха". В первой встрече был использован практически резервный состав, который все же сумел добиться уверенной победы со счетом 5:0. Важно отметить, что один из голов дня забил Лассина Траоре - форвард не играл с октября месяца, восстанавливаясь после тяжелой травмы. Сегодня он реализовал пенальти.

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Контрольный матч
"Шахтер" (Донецк, Украина) – "Аль-Фатех" (Эль-Мубарраз, Саудовская Аравия) 5:0
Голы: Сикан 7, Вакула 24, Кривцов 34, Сикан 38, Траоре 80+1 (пен.)
"Шахтер": Пятов (Шевченко 55), Бондарь, Кривцов, Чоботенко, Корниенко, Фарина, Джурасек, Очеретько (Крыськив 55), Кащук, Вакула, Сикан (Траоре 55)

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В статье: Шахтер (Донецк) Аль-Фатех (Эль-Мубарраз)
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
15.08.2022 в 18:03
а ЗАРЯ 10 забила
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