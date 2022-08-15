Настало время основы. Состав Шахтера на второй контрольный матч дня

Донецкий "Шахтер" в этот понедельник решил провести два матча против одного соперника - "Аль-Фатеха". В первом поединке коллектив Игоря Йовичевича добыл легкую победу со счетом 5:0.

Стал известен состав "горняков" на вторую игру. На этот раз хорватский специалист доверился основе - на поле Мудрик, Степаненко, Матвиенко, Трубин и компания.

Состав "Шахтера": Трубин, Конопля, Козик, Матвиенко, Михайличенко, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Топалов, Мудрик, Тотовицький

Начало игры "Шахтер" - "Аль-Фатех" - в 19:00.