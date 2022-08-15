Шахтер - Аль-Фатех. Матч 2: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

На понедельник донецкий "Шахтер" запланировал провести игры, причем оба раз против одинакового соперника. И началось все достаточно неплохо - украинский коллектив сумел одолеть "Аль-Фатех" со счетом 5:0. Впереди - вторая серия противостояние, которую "Шахтер" начнет сугубо основным составом.

Смотрите игру "горняков" с "Аль-Фатехом" прямо в этой новости ниже в плеере Youtube-канала донецкого клуба. Благотворительная встреча начнется в 19:00. Если вы не можете увидеть матч, следите за событиями в нашей текстовой трансляции здесь .

Контрольный матч, 15.08.2022

"Шахтер" 19:00 "Аль-Фатех"