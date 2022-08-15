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Шахтер - Аль-Фатех. Матч 2: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
(1 голосов)

Вторая серия одного противостояния

Шахтер - Аль-Фатех. Матч 2: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

На понедельник донецкий "Шахтер" запланировал провести игры, причем оба раз против одинакового соперника. И началось все достаточно неплохо - украинский коллектив сумел одолеть "Аль-Фатех" со счетом 5:0. Впереди - вторая серия противостояние, которую "Шахтер" начнет сугубо основным составом.

Смотрите игру "горняков" с "Аль-Фатехом" прямо в этой новости ниже в плеере Youtube-канала донецкого клуба. Благотворительная встреча начнется в 19:00. Если вы не можете увидеть матч, следите за событиями в нашей текстовой трансляции здесь.

Читайте такжеШахтер разгромил Аль-Фатех в первом матче. Траоре забил один из голов

Контрольный матч, 15.08.2022
"Шахтер" 19:00 "Аль-Фатех"

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В статье: Шахтер (Донецк)
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