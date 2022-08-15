Транзитом через Зарю. Александрия подписала 20-летнего воспитанника Динамо

"Александрия" объявила о новом трансфере перед стартом сезона.

Состав клуба пополнил 20-летний фулбек Даниил Скорко. У него оставался долгосрочный контракт с "Зарей", однако, если верить порталу TranferMarkt, достался новому клубу Даниил бесплатно. Сам футболист подписал трехлетнюю сделку.

В прошлом сезоне Скорко играл за "Черноморец" на правах аренды, а после полноценно перешел в "Зарю". Правда из-за войны за луганчан он не дебютировал.

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Отметим, что в сумме "горожане" этим летом совершили шесть трансферов.