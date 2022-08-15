Кривенцов: Хорошие результаты на сборах - это хорошо, но главная проверка - чемпионат

Главный тренер "Металлиста 1925" Валерий Кривенцов поделился эмоциями от выступлений его команды на сборах.

"То, что есть хорошие результаты – это хорошо, однако это сборы. А главный наш экзамен, проверка – это чемпионат. С психологической точки зрения это совершенно разные матчи. Когда идет чемпионат, там есть давление на игроков, там нужны очки. А когда ты играешь контрольные матчи, то ты расслабленный, относишься к этим матчам несколько иначе.

Тренеру очень комфортно работать, когда есть конкуренция в команде, когда футболисты воспринимают информацию, идеи, которые предлагает тренер. Мне с этой стороны было работать удобно. На мой взгляд, мы в этом году стали сильнее, чем были в прошлом. Но все это должно подтвердиться в матчах чемпионата.

Всем нужно прибавлять. И любой тренер скажет, какую бы идеальную игру его команда ни провела, что он хочет, чтобы сыграли еще лучше. Тренер всегда ищет моменты, где можно улучшить игру своей команды. Мы не исключение. Мы можем играть лучше, футболисты должны в это верить. Соответственно, прилагать к этому все усилия, старания и показывать мастерство в фазах игры, которые влияют на результат. Это забитые голы или напротив защита своих ворот. В любом случае работы еще много. У нас много новичков и хотелось бы чуть больше часа на подготовку, чтобы донести до них наши основные идеи, принципы. Но и так думаю, что многое удалось", - заявил Кривенцов.