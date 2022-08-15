Гол Мудрика не спас. Шахтер проиграл Аль-Фатеху во второй игре дня

Донецкий "Шахтер" решил необычно закончить тренировочный сбор в Словении. Два матча за день, причем оба раза против одно и того же соперника. Интересная методика, необычная. В первой игре дня "горняки" справились отлично - 5 сухих голов, еще и точный удар Лассина Траоре, который из-за травмы не играл с октября 2021-го.

Во втором матче дня вышла основа и справилась она не столь уверенно с поставленной задачей. Возможно, связанно это с тем, что и соперник выставил главных ребят, тем самым увеличив уровень сопротивления. Правда первыми забили "горняки" - снова Мудрик использовал скорость, обыграл вратаря и отправил сферу в пустые. До конца тайма счет снова стал равным. Арендованный Михайличенко не очень аккуратно сыграл в своей штрафной - пенальти. Трубин выручить не сумел.

Во втором тайме у "Шахтера" было несколько проблем в обороне, которые привели к нескольким опасным моментам - благо Трубин был на месте. Основной кипер украинской команды сумел несколько раз выручить команду Йовичевича. Правда и его старания не вечны - за минуту до финального свистка "Шахтер" снова пропустил. А потом еще раз. Итого - 1:3. К сожалению, во второй игре дня "Аль-Фатех" обыграть не удалось. Правда кого вообще волнуют результаты в контрольных матчах.

Контрольный матч, 15.08.2022

"Шахтер" - "Аль-Фатех" 1:3

Голы: Мудрик 29 - Куэва 38 п, Аль-Харби 80, Валера 80 + 3

"Шахтер": Трубин - Конопля, Козик, Матвиенко, Михайличенко - Степаненко, Бондаренко - Топалов, Судаков, Мудрик - Тотовицкий