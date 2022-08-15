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Гол Мудрика не спас. Шахтер проиграл Аль-Фатеху во второй игре дня

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Забили первыми, но пропустили трижды

Гол Мудрика не спас. Шахтер проиграл Аль-Фатеху во второй игре дня

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Донецкий "Шахтер" решил необычно закончить тренировочный сбор в Словении. Два матча за день, причем оба раза против одно и того же соперника. Интересная методика, необычная. В первой игре дня "горняки" справились отлично - 5 сухих голов, еще и точный удар Лассина Траоре, который из-за травмы не играл с октября 2021-го.

Во втором матче дня вышла основа и справилась она не столь уверенно с поставленной задачей. Возможно, связанно это с тем, что и соперник выставил главных ребят, тем самым увеличив уровень сопротивления. Правда первыми забили "горняки" - снова Мудрик использовал скорость, обыграл вратаря и отправил сферу в пустые. До конца тайма счет снова стал равным. Арендованный Михайличенко не очень аккуратно сыграл в своей штрафной - пенальти. Трубин выручить не сумел.

Во втором тайме у "Шахтера" было несколько проблем в обороне, которые привели к нескольким опасным моментам - благо Трубин был на месте. Основной кипер украинской команды сумел несколько раз выручить команду Йовичевича. Правда и его старания не вечны - за минуту до финального свистка "Шахтер" снова пропустил. А потом еще раз. Итого - 1:3. К сожалению, во второй игре дня "Аль-Фатех" обыграть не удалось. Правда кого вообще волнуют результаты в контрольных матчах.

Контрольный матч, 15.08.2022
"Шахтер" - "Аль-Фатех" 1:3
Голы: Мудрик 29 - Куэва 38 п, Аль-Харби 80, Валера 80 + 3
"Шахтер": Трубин - Конопля, Козик, Матвиенко, Михайличенко - Степаненко, Бондаренко - Топалов, Судаков, Мудрик - Тотовицкий

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В статье: Шахтер (Донецк) Аль-Фатех (Эль-Мубарраз)
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Комментарии (6)
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Olegyurchak (Хмельницький )
15.08.2022 в 21:24
Какой-то Валера Шахтёр поимел..
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alex.belogubko (одесса)
15.08.2022 в 21:03
почему молчит Сабо --за ДК идёт одна критика а за ШД тишина --всем ясно нет ШД а в ЕК им делать не чего --середняк УПЛ
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Siren05 (Мариуполь)
15.08.2022 в 20:55
С такой игрой не могу даже предположить, что ждёт ШД в ЛЧ. Сплошная печалька...
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shat (киев)
15.08.2022 в 20:55
полузащита убогая до горя
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alex.belogubko (одесса)
15.08.2022 в 20:55
после такого позора тренера подают в отставку --пока не поздно вали
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MaximSK (Киев)
15.08.2022 в 21:27
Судаков, Мудрик и Топалов плохо сыграли?
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