Второй блин комом. Шахтер - Аль-Фатех 1:3. Видео голов и обзор матча

В этот понедельник донецкий "Шахтер" провел сразу два матча против одного соперника. И если резерв легко разгромил "Аль-Фатех" со счетом 5:0, то вторая игра завершилась не столь приятно. Мудрик снова забил, открыв счет, однако после пошли пропущенные. Один был до перерыва, и сразу - после. Неприятный результат в последней игре на сборах в Словении.

Контрольный матч, 15.08.2022

"Шахтер" - "Аль-Фатех" 1:3

Голы: Мудрик 29 - Куэва 38 п, Аль-Харби 80, Валера 80 + 3