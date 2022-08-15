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Второй блин комом. Шахтер - Аль-Фатех 1:3. Видео голов и обзор матча
Не самый приятный результат
Фото: ФК Шахтер
В этот понедельник донецкий "Шахтер" провел сразу два матча против одного соперника. И если резерв легко разгромил "Аль-Фатех" со счетом 5:0, то вторая игра завершилась не столь приятно. Мудрик снова забил, открыв счет, однако после пошли пропущенные. Один был до перерыва, и сразу - после. Неприятный результат в последней игре на сборах в Словении.
Контрольный матч, 15.08.2022
"Шахтер" - "Аль-Фатех" 1:3
Голы: Мудрик 29 - Куэва 38 п, Аль-Харби 80, Валера 80 + 3
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