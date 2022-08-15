Металлист 1925 объявил о двух подписаний

"Металлист 1925" совершил два трансфера за сутки.

Состав харьковского клуба пополнили Константин Бычек и Михаил Рудавский. О трансфере первого "Нива" Тернополь сообщила заранее. С форвардом был подписан трехлетний контракт.

Рудавский был подписан на такой же срок. Последним клубом защитника был "Волчанск", за который он выступал в прошлом сезоне. На юношеском и молодежном уровнях защищал цвета "Шахтера".

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