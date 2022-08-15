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Металлист 1925 объявил о двух подписаний
Правда, об одном было известно заранее
Фото: ФК Металлист 1925
"Металлист 1925" совершил два трансфера за сутки.
Состав харьковского клуба пополнили Константин Бычек и Михаил Рудавский. О трансфере первого "Нива" Тернополь сообщила заранее. С форвардом был подписан трехлетний контракт.
Рудавский был подписан на такой же срок. Последним клубом защитника был "Волчанск", за который он выступал в прошлом сезоне. На юношеском и молодежном уровнях защищал цвета "Шахтера".
Напомним, что в первом туре нового сезона УПЛ харьковчане
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