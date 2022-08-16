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Хавбек Кривбасса: Рад, что вышло забить и помочь команде
Назар Волошин - о ничьей с "Ингульцом"
Фото: ФК Кривбасс
Полузащитник криворожского "Кривбасса" Назар Волошин, автор забитого гола, подвел итоги контрольного матча против петровского "Ингульца" - 1:1.
– Боевая ничья, непростой матч. Насколько ты себя чувствуешь во взрослом футболе?
– Подхожу к своей оптимальной форме. Правда, предстоит еще много работы, будем работать. Могу сказать, что играть на взрослом уровне нелегко, но я отдаюсь на футбольном поле на сто процентов.
– Ты забил единственный мяч "Кривбасса". Ребята подкалывают, что случайно отличилось?
– Нет, бил зряче (улыбается). Рад, что получилось забить и помочь команде. Получил передачу от партнера, обработал, обыграл соперника, увидел, что есть момент, чтобы пробить. Забил, доволен, – сказал Волошин.
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