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Нападающий Шахтера: Мы - первая команда Украины

Премьер-лига
(1 голосов)

Даниил Сикан озвучил цели команды на новый сезон

Нападающий Шахтера: Мы - первая команда Украины

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Нападающий "Шахтера" Даниил Сикан прокомментировал разгромную победу над "Аль-Фатехом" в первом товарищеском матче (5:0).

– Играли очень хорошо, выиграли. Все довольны, в том числе тренеры.

У тебя дубль и ассист. В чем секрет успеха?

– Это успех всей команды. Мы работали две недели. Мы набрали форму и будем готовы к чемпионату. Голы посвящаю Украине и нашим защитникам.

Уже конец сборов. Все уже в тонусе, все набрали форму. После сегодняшнего матча все морально удовлетворены, физическая форма тоже на высоком уровне.

– Какие цели на новый сезон?

– Планирую держать планку, поскольку "Шахтер" – это первая команда Украины. Хорошо себя показать в чемпионате и Лиге чемпионов, – сказал Сикан в комментарии клубному YouTube-каналу.

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В статье: Шахтер (Донецк) Аль-Фатех (Эль-Мубарраз) Даниил Сикан
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Комментарии (3)
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ПРАЗДНИК (ЧЕРНИГОВ)
16.08.2022 в 09:23
Скажите этому мальчику, что без легионеров, хоть бы за второе зацепиться. Он звезду рано поймал.
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Artemanat (Кривой Рог)
16.08.2022 в 09:36
Та он же чемпион мира,как и тот рыжый потеряшка что говорил мы динамо возили в молодёжке,а в лч ю19 за два сезона не выиграл ни одного матча!
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Sisiha (Львов)
16.08.2022 в 09:21
Кто же вам сейчас даст стать первой командой Украины? Готовьтесь к самому объективному судейству за всё время!
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