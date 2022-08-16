Нападающий Шахтера: Мы - первая команда Украины

Нападающий "Шахтера" Даниил Сикан прокомментировал разгромную победу над "Аль-Фатехом" в первом товарищеском матче (5:0).

– Играли очень хорошо, выиграли. Все довольны, в том числе тренеры.

– У тебя дубль и ассист. В чем секрет успеха?

– Это успех всей команды. Мы работали две недели. Мы набрали форму и будем готовы к чемпионату. Голы посвящаю Украине и нашим защитникам.

Уже конец сборов. Все уже в тонусе, все набрали форму. После сегодняшнего матча все морально удовлетворены, физическая форма тоже на высоком уровне.

– Какие цели на новый сезон?

– Планирую держать планку, поскольку "Шахтер" – это первая команда Украины. Хорошо себя показать в чемпионате и Лиге чемпионов, – сказал Сикан в комментарии клубному YouTube-каналу.