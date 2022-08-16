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Нападающий Шахтера: Мы - первая команда Украины
Даниил Сикан озвучил цели команды на новый сезон
Фото: ФК Шахтер Донецк
Нападающий "Шахтера" Даниил Сикан прокомментировал разгромную победу над "Аль-Фатехом" в первом товарищеском матче (5:0).
– Играли очень хорошо, выиграли. Все довольны, в том числе тренеры.
– У тебя дубль и ассист. В чем секрет успеха?
– Это успех всей команды. Мы работали две недели. Мы набрали форму и будем готовы к чемпионату. Голы посвящаю Украине и нашим защитникам.
Уже конец сборов. Все уже в тонусе, все набрали форму. После сегодняшнего матча все морально удовлетворены, физическая форма тоже на высоком уровне.
– Какие цели на новый сезон?
– Планирую держать планку, поскольку "Шахтер" – это первая команда Украины. Хорошо себя показать в чемпионате и Лиге чемпионов, – сказал Сикан в комментарии клубному YouTube-каналу.
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