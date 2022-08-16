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Костюченко: Вопрос безопасности является главным приоритетом в организации чемпионата
УПЛ стартует уже 23 августа
Первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко рассказал делегатам и офицерам безопасности о важности принятия протокола безопасности проведения чемпионата Украины.
"По поручению президента Андрея Павелко Украинская ассоциация футбола провела огромную работу по подготовке к старту нового чемпионата, который начнется в сверхсложных условиях. Но, по крайней мере, теперь мы с вами имеем документ, регламентирующий организацию и проведение матчей в Украине среди профессиональных футбольных клубов в условиях военного положения.Читайте такжеУПЛ официально опубликовала календарь на сезон
Этот документ утвержден Министерством обороны Украины, Государственной службой по чрезвычайным ситуациям, Национальной полицией и Министерством внутренних дел. Вы, в свою очередь, среди прочего должны контролировать безупречное выполнение требований этого документа, ведь вопрос безопасности является главным приоритетом в организации этого чемпионата", - подчеркнул Костюченко.
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