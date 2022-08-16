Днепр-1 может подписать защитника сборной Алжира

"Днепр-1" продолжает вести активную трансферную деятельность. По информации португальского издания A Bola, очередным новичком днепрян может стать левый защитник "Боавишты" Янис Амаш.

Как утверждает источник, француз алжирского происхождения подпишет с украинской командой контракт на 3 года. Руководство "Днепра-1" готово заплатить португальцам за футболиста 500 тысяч евро, а также предложить процент от последующей продажи игрока.

Также сообщается, что Амаш уже провел свой последний матч за "Боавишту". Всего за португальский он наиграл 59 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 11 результативных передач. В июне этого года он дебютировал за сборную Алжира. Портал Transfermarkt оценивает его в 2 млн евро.