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Черноморец сыграет с традиционным соперником

Премьер-лига
(1 голосов)

Сегодня одесский "Черноморец" проведет очередной контрольный матч с земляками

Черноморец сыграет с традиционным соперником

Фото: ФК Черноморец

В'ячеслав Кульчицький Автор UA-Футбол
Новина українською

Спарринг-партнером "моряков" станет другой представитель Одессы – второлиговый коллектив "Реал-Фарма". По информации UA-Футбол, в этой игре тренерский штаб "моряков" во главе с Романом Григорчуком опробует второй состав.

С "Реал-Фармой" футболисты "Черноморца" проводят контрольные матчи регулярно – не только в межсезонье и во время зимнего перерыва в чемпионате, но и в период пауз, вызванных играми национальной сборной.

Напомним, что основа "Черноморца" накануне померялась силами в Ковалевке с "Колосом" (1:1). Для главной команды черно-синих вчерашний поединок стал заключительным в ходе подготовки к сезону-2022/23.

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В статье: Черноморец (Одесса) Реал Фарма (Одесса)
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