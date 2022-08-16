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Черноморец сыграет с традиционным соперником
Сегодня одесский "Черноморец" проведет очередной контрольный матч с земляками
Фото: ФК Черноморец
Спарринг-партнером "моряков" станет другой представитель Одессы – второлиговый коллектив "Реал-Фарма". По информации UA-Футбол, в этой игре тренерский штаб "моряков" во главе с Романом Григорчуком опробует второй состав.
С "Реал-Фармой" футболисты "Черноморца" проводят контрольные матчи регулярно – не только в межсезонье и во время зимнего перерыва в чемпионате, но и в период пауз, вызванных играми национальной сборной.
Напомним, что основа "Черноморца" накануне померялась силами в Ковалевке с "Колосом" (1:1). Для главной команды черно-синих вчерашний поединок стал заключительным в ходе подготовки к сезону-2022/23.
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