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Довбик близок к переходу в клуб Серии А на правах аренды

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

"Днепр-1" может отпустить украинца в европейский клуб

Довбик близок к переходу в клуб Серии А на правах аренды

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Нападающий "Днепр-1" Артем Довбик может сменить клубную прописку. Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, 25-летний футболист близок к переходу в итальянскую "Салернитану".

По информации источника, это будет аренда с обязательным выкупом при условии, что он забьет определенное количество голов, а команда не вылетит из Серии А.

Ранее в СМИ была информация о том, что интерес к Довбику проявляют также "Болонья", "Торино", "Бернли" и неназванный клуб из Бундеслиги. "Днепр-1" оценивает форварда в 12 миллионов евро.

В минувшем сезоне Довбик забил 14 мячей и сделал пять голевых передач в 18 матчах "днепрян" во всех турнирах. "Салернитана" в стартовом туре чемпионата Италии на своем поле уступила "Роме" (0:1).

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В статье: Салернитана Артем Довбик СК Днепр-1
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Комментарии (7)
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storm_ua (Николаев)
16.08.2022 в 12:50
Конечно для Довбика была бы ближе по физике и технике Бундеслига или АПЛ.Но если в данном случае ему гарантируют место в основе, то модно переходить.
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S_Shvets (Киев)
16.08.2022 в 12:44
Салернітана здорово провела другу частину минулого сезону. Не така слабка, як може здатись
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MaximSK (Киев)
16.08.2022 в 12:36
Ему уже 25 лет, и он давно хочет попасть в Топ-чемпионат, и там есть шанс стать основным форвардом, если там себя хорошо проявить, перейдет в более сильную команду.
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witcher_r (Киев)
16.08.2022 в 12:35
Летять уткі,очевидний аутсайдер,ще й в аренду?!!хвора уява якогось журнаоюгі
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Джим Слэйд (Харьков)
16.08.2022 в 12:43
Ну, по-перше, не очевидний. Кінцівку сезона провели добре, тай й підсилюються, цілком можут завершити у серединці. По-друге, все одно величезний крок вперед порівняно із Дніпром-1.
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
16.08.2022 в 12:32
Краще було б, щоб трохи слабший чемпіонат, типу Бельгія, Австрія, але сильний клуб! В такому клубі, який буде постійно відбиватись і не грати в еврокубках, важко буде проявити нападнику......
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Джим Слэйд (Харьков)
16.08.2022 в 12:44
Єврокубки - то таке. В серії А кожен матч з командами рівня мінімум ЛЄ та ЛК
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