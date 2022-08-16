Довбик близок к переходу в клуб Серии А на правах аренды

Нападающий "Днепр-1" Артем Довбик может сменить клубную прописку. Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, 25-летний футболист близок к переходу в итальянскую "Салернитану".

По информации источника, это будет аренда с обязательным выкупом при условии, что он забьет определенное количество голов, а команда не вылетит из Серии А.

Ранее в СМИ была информация о том, что интерес к Довбику проявляют также "Болонья", "Торино", "Бернли" и неназванный клуб из Бундеслиги. "Днепр-1" оценивает форварда в 12 миллионов евро.

В минувшем сезоне Довбик забил 14 мячей и сделал пять голевых передач в 18 матчах "днепрян" во всех турнирах. "Салернитана" в стартовом туре чемпионата Италии на своем поле уступила "Роме" (0:1).