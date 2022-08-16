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"В Европе из него могут сделать суперзвезду". Ротань оценил потенциал Мудрика

Премьер-лига
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Ротань считает, что ему нужно ехать в Европу или сейчас, или через 5 лет

"В Европе из него могут сделать суперзвезду". Ротань оценил потенциал Мудрика

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань в интервью Football Hub оценил перспективы вингера "Шахтера" Михаила Мудрика.

"Нужно понимать, что это очень молодой игрок, делающий первые шаги в сборной Украины. То, что он на сегодняшний день уже показывает, – это достаточно высокий уровень. Но он может быть лучше.

Для своего возраста он уже делает многое, но с каждой минутой он будет становиться лучше. Он работает над собой, очень большой профессионал. Поверьте, все у него будет. Это будет большой игрок. Это будет постепенно. Он не может прийти и сразу дать результат Месси, но такой потенциал у него есть. Он докажет.

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Переходить в европейский клуб ему нужно либо сейчас, либо через несколько лет. Сейчас в Европе из него могут сделать суперзвезду. Если он попадет в правильный клуб к правильному тренеру.

Если он останется в "Шахтере", нужно оставаться на два-три года, чтобы он поиграл в ЛЧ и стал взрослее. Даже больше 2-3 лет. А потом уехать в Европу уже готовым игроком. В 24-25 лет он будет и не туда, и не сюда. Потому или сейчас, или через 5 лет. В УПЛ Мудрик еще не уперся в потолок, ему еще нужно работать", - сказал Мудрик.

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В статье: Украина U-21 Руслан Ротань Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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Источник:
Football Hub

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