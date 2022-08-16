"В Европе из него могут сделать суперзвезду". Ротань оценил потенциал Мудрика

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань в интервью Football Hub оценил перспективы вингера "Шахтера" Михаила Мудрика.

"Нужно понимать, что это очень молодой игрок, делающий первые шаги в сборной Украины. То, что он на сегодняшний день уже показывает, – это достаточно высокий уровень. Но он может быть лучше.

Для своего возраста он уже делает многое, но с каждой минутой он будет становиться лучше. Он работает над собой, очень большой профессионал. Поверьте, все у него будет. Это будет большой игрок. Это будет постепенно. Он не может прийти и сразу дать результат Месси, но такой потенциал у него есть. Он докажет.